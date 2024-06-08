Полтава – это родина пышных галушек с разнообразными начинками. Готовят их обычно на паре в специальном девайсе или просто на марле. В летний период для начинки вкусно использовать сезонную клубнику.

Идея приготовления полтавских паровых галушек с клубникой опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Тесто готовится на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 350 мл.

сода – 1 ч.л.

соль по вкусу

мука – 500 (сколько возьмет тесто)

клубника – 200 г

сахар – 50 г

масло для смазки

Способ приготовления:

1. Замесить пышное тесто.

2. В глубокую миску всыпать муку, щепотку соли, соды и влить кефир.

3. Замесить тесто, которое не прилипает к рукам.

4. Сформировать из него шар.

5. Тем временем приготовим начинку. Нарезать маленькими кусочками клубнику.

6. Сформируем галушку.

7. Раскатать тесто, вырезать стаканом шара.

8. Внутрь каждого шара положить клубнику и сахар.

9. Сформировать шарики.

10. Галушки готовят над паром. Поэтому для этого можно использовать пароварку, варить выложив на марлю, сито или дуршлаг на водяной бане.

11. Шарики из теста выложить на расстоянии друг от друга, потому что они увеличатся минимум вдвое.

12. Готовить 5-8 минут (зависит от размера).

13. Полить готовые клецки клубничным соусом

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