Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
225
Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

Полтава – это родина пышных галушек с разнообразными начинками. Готовят их обычно на паре в специальном девайсе или просто на марле. В летний период для начинки вкусно использовать сезонную клубнику.

Идея приготовления полтавских паровых галушек с клубникой опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Тесто готовится на кефире.

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

Ингредиенты:

  • кефир – 350 мл.
  • сода – 1 ч.л.
  • соль по вкусу
  • мука – 500 (сколько возьмет тесто)
  • клубника – 200 г
  • сахар – 50 г
  • масло для смазки

Способ приготовления:

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

1. Замесить пышное тесто.

2. В глубокую миску всыпать муку, щепотку соли, соды и влить кефир.

3. Замесить тесто, которое не прилипает к рукам.

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

4. Сформировать из него шар.

5. Тем временем приготовим начинку. Нарезать маленькими кусочками клубнику.

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

6. Сформируем галушку.

7. Раскатать тесто, вырезать стаканом шара.

8. Внутрь каждого шара положить клубнику и сахар.

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

9. Сформировать шарики.

10. Галушки готовят над паром. Поэтому для этого можно использовать пароварку, варить выложив на марлю, сито или дуршлаг на водяной бане.

Пышное тесто и нежная начинка: как приготовить настоящие полтавские галушки с клубникой

11. Шарики из теста выложить на расстоянии друг от друга, потому что они увеличатся минимум вдвое.

12. Готовить 5-8 минут (зависит от размера).

13. Полить готовые клецки клубничным соусом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты