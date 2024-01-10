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Пышные банановые оладьи за 10 минут: делимся секретом удачного тесто
Домашние оладьи могут быть отличной альтернативой пирогам. К тому же готовить их можно не только из муки, но еще и из бананов, манки, кабачков, крабовых палочек, капусты.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с бананом, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- бананы – 3-4 шт.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- кефир – 230 мл
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 8-10 г
- масло – 30 г
Способ приготовления:
1. В миску вбейте два яйца, всыпьте соль и сахар, взбейте. Далее добавьте кефир, муку и разрыхлитель. Все хорошо размешайте венчиком. В конце влейте масло, еще раз перемешайте.
2. Бананы нарежьте. Каждый кусочек погружайте в тесто и жарьте на среднем огне.
Выложите на тарелку, украсьте ягодами!
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