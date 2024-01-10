Домашние оладьи могут быть отличной альтернативой пирогам. К тому же готовить их можно не только из муки, но еще и из бананов, манки, кабачков, крабовых палочек, капусты.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с бананом, которые готовятся очень быстро.

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Ингредиенты:

бананы – 3-4 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

кефир – 230 мл

мука – 150 г

разрыхлитель – 8-10 г

масло – 30 г

Способ приготовления:

1. В миску вбейте два яйца, всыпьте соль и сахар, взбейте. Далее добавьте кефир, муку и разрыхлитель. Все хорошо размешайте венчиком. В конце влейте масло, еще раз перемешайте.

2. Бананы нарежьте. Каждый кусочек погружайте в тесто и жарьте на среднем огне.

Выложите на тарелку, украсьте ягодами!

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