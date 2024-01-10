Пышные банановые оладьи за 10 минут: делимся секретом удачного тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние оладьи

Домашние оладьи могут быть отличной альтернативой пирогам. К тому же готовить их можно не только из муки, но еще и из бананов, манки, кабачков, крабовых палочек, капусты. 

Банановые оладьи

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с бананом, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • бананы – 3-4 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка
  • кефир – 230 мл
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 8-10 г
  • масло – 30 г

Способ приготовления: 

1. В миску вбейте два яйца, всыпьте соль и сахар, взбейте. Далее добавьте кефир, муку и разрыхлитель. Все хорошо размешайте венчиком. В конце влейте масло, еще раз перемешайте. 

Тесто для оладий

2. Бананы нарежьте. Каждый кусочек погружайте в тесто и жарьте на среднем огне. 

Жареные оладьи

Выложите на тарелку, украсьте ягодами!

Готовые оладьи

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