Пышные банановые оладьи за 10 минут: самый простой рецепт удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Домашние оладьи можно готовить с яблоками, а также бананами в основе. Чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить в муку соду или разрыхлитель.

Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий с бананами, и всего с одним яйцом для теста.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • 300 мл кефира 2,5%
  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 200 г муки
  • 1/2 ч. л. соды
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Высыпьте в миску муку, соду, соль, добавьте яйцо, сахар и ванильный сахар, перемешайте.

Приготовление теста

2. Туда влейте 300 мл кефира и перемешайте.

Кефир для теста

3. Очистите банан и натрите его на терке или разомните вилкой. Тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное густое тесто.

Банан для блюда

4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладывайте тесто. Всего для жарки вам понадобится 3-4 ст. л. растительного масла. Жарьте оладьи до образования красивой золотистой корочки.

Сколько жарить оладьи

Подавайте с медом, сметаной, сгущенкой или любым вареньем по вкусу.

Готовые оладьи

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