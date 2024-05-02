Пышные оладьи

Пышные банановые оладьи за 10 минут: самый простой рецепт удачного теста
Домашние оладьи можно готовить с яблоками, а также бананами в основе. Чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить в муку соду или разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий с бананами, и всего с одним яйцом для теста.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира 2,5%
- 1 банан
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 10 г ванильного сахара
- 200 г муки
- 1/2 ч. л. соды
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Высыпьте в миску муку, соду, соль, добавьте яйцо, сахар и ванильный сахар, перемешайте.
2. Туда влейте 300 мл кефира и перемешайте.
3. Очистите банан и натрите его на терке или разомните вилкой. Тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное густое тесто.
4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и столовой ложкой выкладывайте тесто. Всего для жарки вам понадобится 3-4 ст. л. растительного масла. Жарьте оладьи до образования красивой золотистой корочки.
Подавайте с медом, сметаной, сгущенкой или любым вареньем по вкусу.
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