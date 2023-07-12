Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить
Пышные банановые панкейки – это отличный вариант завтрака. Идеально готовить их именно на молоке. Текстура получится очень однородной и в меру густой. Для сладкого вкуса следует добавить бананы.
Идея приготовления банановых панкейков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Такой завтрак получается достаточно сытным.
Ингредиенты:
- 2-3 спелых банана
- 1 яйцо
- 200 мл молока (можно выбрать растительное)
- 2 ст.л. масла
- 200 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соли
- по желанию можно добавить 1-2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты положить в одну миску.
2. Сбить в блендере до однородности. Можно смешать все вилкой – тогда ингредиенты смешиваем постепенно, начиная с разминания банана в пюре.
3. На хорошо разогретую сухую сковороду выложить столовую ложку теста.
4. Подождать до образования пузырьков и после этого перевернуть.
5. Чем меньше пузырьков – тем привлекательнее будут панкейки с обеих сторон.
6. Подаем с фруктами и любимыми топингами.
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