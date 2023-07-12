Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

Пышные банановые панкейки – это отличный вариант завтрака. Идеально готовить их именно на молоке. Текстура получится очень однородной и в меру густой. Для сладкого вкуса следует добавить бананы.

Идея приготовления банановых панкейков опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Такой завтрак получается достаточно сытным.

Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • 2-3 спелых банана
  • 1 яйцо
  • 200 мл молока (можно выбрать растительное)
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  • 2 ст.л. масла
  • 200 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соли
  • по желанию можно добавить 1-2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

1. Все ингредиенты положить в одну миску.

2. Сбить в блендере до однородности. Можно смешать все вилкой – тогда ингредиенты смешиваем постепенно, начиная с разминания банана в пюре.

Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

3. На хорошо разогретую сухую сковороду выложить столовую ложку теста.

Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

4. Подождать до образования пузырьков и после этого перевернуть.

Пышные банановые панкейки для завтрака: на чем приготовить

5. Чем меньше пузырьков – тем привлекательнее будут панкейки с обеих сторон.

6. Подаем с фруктами и любимыми топингами.

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