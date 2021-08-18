Пышные банановые сырники без творога и сахара для сытного завтрака

Сырники – блюдо для завтрака, так как оно сытное, а этот значит, что вы получите запас энергии на пару часов, а также они вкусные и очень быстро готовятся. Достаточно всего лишь выбрать качественный творог и правильно соединить все ингредиенты, можно добавить мед, ягоды и фрукты – от этого блюдо станет только лучше.

Редакция FoodOboz делится необычным рецептом вкусных сырников с пшеном и бананом, которые будут очень сытными и ароматными.

Ингредиенты:

Пшено – 200 г

Мука – 4 ст. л.

Банан – 1 шт.

Изюм – 50 г

Мед – 1 ст. л.

Экстракт ванили – 1 мл

Растительное масло – 1-2 ст. л.

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Способ приготовления:

Промойте пшено 3-4 раза, после – залейте кипятком и так оставьте на 5 минут, так исчезнет горечь. Слейте воду, залейте холодной и варите крупу до готовности, оставьте остывать. Добавьте к ней муку, мед, ваниль, банан, все тщательно перемешайте. В самом конце добавьте изюм и руками сформируйте сырники. На сковороду налейте растительное масло, выложите сырники, обжарьте с двух сторон.

Есть блюдо лучше всего горячим, можно полить сметаной или любым сиропом, добавьте также ягоды и фрукты.

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