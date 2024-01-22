Пышные домашние оладьи: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Оладьи – идеальное блюдо для завтрака и легкого перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить разрыхлитель или соду

Банановые оладьи

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом пышных и легких оладий, которые готовятся на кефире. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Кефир – 400 мл
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Мука – 250-255 г
  • Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления: 

1. Минуту подогрейте кефир. Добавьте яйцо, соль и сахар.

Кефир с яйцами для оладий

2. Просейте муку и постепенно добавьте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.

Приготовление теста

3. В конце добавьте соду, перемешайте и бросьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

Готовое тесто

4. Набирайте ложкой, выложите на разогретую сковороду на среднем огне.

Приготовление оладий

5. В конце ненадолго накройте крышкой, чтобы приготовились внутри и были пышными!

Готовые оладьи

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