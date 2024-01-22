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Пышные домашние оладьи: что обязательно нужно добавить в тесто
Оладьи – идеальное блюдо для завтрака и легкого перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить разрыхлитель или соду.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом пышных и легких оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- Кефир – 400 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука – 250-255 г
- Сода – 1 ч. л. без горки
Способ приготовления:
1. Минуту подогрейте кефир. Добавьте яйцо, соль и сахар.
2. Просейте муку и постепенно добавьте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.
3. В конце добавьте соду, перемешайте и бросьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.
4. Набирайте ложкой, выложите на разогретую сковороду на среднем огне.
5. В конце ненадолго накройте крышкой, чтобы приготовились внутри и были пышными!
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