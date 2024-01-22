Оладьи – идеальное блюдо для завтрака и легкого перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить разрыхлитель или соду.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом пышных и легких оладий, которые готовятся на кефире.

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Ингредиенты:

Кефир – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 250-255 г

Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления:

1. Минуту подогрейте кефир. Добавьте яйцо, соль и сахар.

2. Просейте муку и постепенно добавьте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто.

3. В конце добавьте соду, перемешайте и бросьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

4. Набирайте ложкой, выложите на разогретую сковороду на среднем огне.

5. В конце ненадолго накройте крышкой, чтобы приготовились внутри и были пышными!

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