Пышные и легкие оладьи, как облако: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Домашние оладьи

Домашние оладьи могут быть альтернативой хлебу, пирогам. Есть их можно с супами, салатами. Самое важно при приготовлении – сделать удачное тесто, оладьи из которого будут пышными и легкими.

Оладьи из густого теста

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, легких, пышных оладий, которые готовятся на кефире.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кефир – 0,5 л
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1-1,5 ст. л.
  • соль – 1/3 ч. л.
  • сода – 1/3 ч. л.
  • мука – 350 г

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры влейте в миску, добавьте яйцо, сахар, соль и все тщательно перемешайте венчиком.

Тесто на кефире для оладий

2. Затем просейте муку, немного перемешайте и добавьте соду, вымешиваете тщательно венчиком тесто. Оставьте на 20-30 минут, а если кефир из холодильника, то на 30-40 минут. После не перемешивайте его.

Приготовление теста для оладий

3. Масло хорошо разогрейте на огне ниже среднего, выложите на сковороду ложкой тесто, жарьте оладьи с двух сторон. Крышкой во время жарки не накрывать!

Жаренные оладьи

Подавайте оладьи с вареньем, медом, паштетом, намазкой.

Домашние пышные оладьи

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