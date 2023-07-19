Пышные и мягкие булочки с начинкой: рецепт удачного теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышные и мягкие булочки с начинкой: рецепт удачного теста

Домашние булочки – это ароматная выпечка к чаю. Их можно делать с разными начинками: маком, сыром, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. Однако самое главное – это приготовить удачное тесто.

Фудблогер с ником Талли Королева tallykoroleva на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных и мягких булочек. Они готовятся из универсального творожного теста и подойдут для любой начинки.

Рецепт булочек в духовке

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
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  • творог – 200 г
  • сахар – 100 г
  • свежие дрожжи – 500 г
  • молоко – 200 мл
  • масло сливочное – 100 г
  • мука – 500 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать в миске теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на время для образования опары.

Тесто для булочек

2. К готовой опаре добавить яйцо, творог, соль, растопленное сливочное масло. Все тщательно перемешать до однородности.

3. К полученной массе добавить муку и замесить эластичное тесто. Оставить его в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.

Домашние булочки с начинкой

4. Из полученного теста сформировать пирожки с любимой начинкой.

Как приготовить пышные булочки

5. Выпекать булочки при температуре 180 градусов, пока не станут румяными. Готово!

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