Пышные и мягкие булочки с начинкой: рецепт удачного теста
Домашние булочки – это ароматная выпечка к чаю. Их можно делать с разными начинками: маком, сыром, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. Однако самое главное – это приготовить удачное тесто.
Фудблогер с ником Талли Королева tallykoroleva на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных и мягких булочек. Они готовятся из универсального творожного теста и подойдут для любой начинки.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- творог – 200 г
- сахар – 100 г
- свежие дрожжи – 500 г
- молоко – 200 мл
- масло сливочное – 100 г
- мука – 500 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать в миске теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на время для образования опары.
2. К готовой опаре добавить яйцо, творог, соль, растопленное сливочное масло. Все тщательно перемешать до однородности.
3. К полученной массе добавить муку и замесить эластичное тесто. Оставить его в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.
4. Из полученного теста сформировать пирожки с любимой начинкой.
5. Выпекать булочки при температуре 180 градусов, пока не станут румяными. Готово!
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