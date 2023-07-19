Домашние булочки – это ароматная выпечка к чаю. Их можно делать с разными начинками: маком, сыром, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. Однако самое главное – это приготовить удачное тесто.

Фудблогер с ником Талли Королева tallykoroleva на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных и мягких булочек. Они готовятся из универсального творожного теста и подойдут для любой начинки.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

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творог – 200 г

сахар – 100 г

свежие дрожжи – 500 г

молоко – 200 мл

масло сливочное – 100 г

мука – 500 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать в миске теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на время для образования опары.

2. К готовой опаре добавить яйцо, творог, соль, растопленное сливочное масло. Все тщательно перемешать до однородности.

3. К полученной массе добавить муку и замесить эластичное тесто. Оставить его в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.

4. Из полученного теста сформировать пирожки с любимой начинкой.

5. Выпекать булочки при температуре 180 градусов, пока не станут румяными. Готово!

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