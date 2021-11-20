Пышные и мягкие синабоны: из чего сделать вкусную помадку

Синабоны – сладкие булочки с корицей, которые в последнее время стали очень популярными среди профессиональных кондитеров и любителей. Эффектный вид и нереально нежный вкус нашли много поклонников. Вариаций существует множество, но для того, чтобы десерт был идеальным и совершенным, нужно знать несколько секретов.

Идеей приготовления идеальных синабонов поделилась marichka_cooking на своей странице в Instagram. Помадка для синабонов по этому рецепту очень сливочная и нежная, потому что готовится на основе творога и масла.

Ингредиенты для теста:

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мука – 450 г

теплое молоко – 180 мл

сливочное масло – 50 г

сахар – 50 г

яйцо – 2 шт

соль – щепотка

сухие дрожжи – 15 г

Для посыпки:

сахар – 100 г

корица – 13 г

мягкое сливочное масло – 80 г

Для помадки:

сливочный сыр – 170 г

сливочное мягкое масло – 40 г

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Сделать опару: теплое молоко смешать с дрожжами и 3-4 ложками муки, дождаться появления пузырей.

2. Смешать муку, сахар, соль, яйца и опару. В 3 подхода добавлять сливочное масло и вымешивать тесто в течение 10-15 минут.

3. Накрыть пленкой и дать тесту подойти в теплом месте 2,5 – 3 часа.

4. Для посыпки смешать сахар с корицей.

5. Тесто выложить на припыленный мукой стол и раскатать в прямоугольник. смазать маслом и посыпать сахаром с корицей.

6. Завернуть в рулет, разделить на части.

7. Выложить в форму, немного прижать рукой.

8. Поставить в разогретую до 50 градусов духовку, чтобы они поднялись.

9. Через 10 минут достать.

10. Разогреть духовку до 170-180 градусов, выпекать 25-30 минут.

11. Сделать помадку: все ингредиенты смешать лопаткой до однородной консистенции.

12. Смазать синабоны.

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