Очень часто оладьи получаются не такими пышными и удачными, как хотелось. Кулинары советуют же готовить их только на теплом кефире, тогда они точно будут пышными.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.

Ингредиенты:

Кефир ( теплый ) 300 мл

Яйцо 1 шт.

Соль 0,5 ч.л

Сахар 4 ч.л

Сода 0,5 ч.л

Мука 210-220 г

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте соль, сахар, яйца, все тщательно перемешайте.

2. Добавьте муку с содой и перемешайте.

3. На разогретую сковороду с маслом выложите ложкой тесто, жарьте до готовности с двух сторон.

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