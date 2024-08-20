Пышные и удачные оладьи на теплом кефире: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Очень часто оладьи получаются не такими пышными и удачными, как хотелось. Кулинары советуют же готовить их только на теплом кефире, тогда они точно будут пышными.

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На чем приготовить тесто для оладий

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.

Вкусные домашние оладьи

Ингредиенты:

  • Кефир ( теплый ) 300 мл
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль 0,5 ч.л
  • Сахар 4 ч.л
  • Сода 0,5 ч.л
  • Мука 210-220 г

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте соль, сахар, яйца, все тщательно перемешайте.

Основа для теста

2. Добавьте муку с содой и перемешайте.

Готовое тесто

3. На разогретую сковороду с маслом выложите ложкой тесто, жарьте до готовности с двух сторон.

Пышные оладьи

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