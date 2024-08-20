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Пышные и удачные оладьи на теплом кефире: самый простой рецепт
Очень часто оладьи получаются не такими пышными и удачными, как хотелось. Кулинары советуют же готовить их только на теплом кефире, тогда они точно будут пышными.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся на теплом кефире.
Ингредиенты:
- Кефир ( теплый ) 300 мл
- Яйцо 1 шт.
- Соль 0,5 ч.л
- Сахар 4 ч.л
- Сода 0,5 ч.л
- Мука 210-220 г
Способ приготовления:
1. В кефир добавьте соль, сахар, яйца, все тщательно перемешайте.
2. Добавьте муку с содой и перемешайте.
3. На разогретую сковороду с маслом выложите ложкой тесто, жарьте до готовности с двух сторон.
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