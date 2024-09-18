Пышные оладьи

Оладьи – идеальное блюдо для быстрого завтрака и перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют готовить тесто на кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных, вкусных и удачных оладий, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Мука – 400 г

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте сахар, соль, перемешайте, всыпьте муку и соду, перемешайте.

2. Ложкой выложите тесто на горячую сковороду с маслом. Жарьте с двух сторон до золотистости.

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