Пышные оладьи

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Пышные и удачные оладьи: рассказываем, на чем готовить тесто
Оладьи – идеальное блюдо для быстрого завтрака и перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют готовить тесто на кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных, вкусных и удачных оладий, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Мука – 400 г
Способ приготовления:
1. В кефир добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте сахар, соль, перемешайте, всыпьте муку и соду, перемешайте.
2. Ложкой выложите тесто на горячую сковороду с маслом. Жарьте с двух сторон до золотистости.
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