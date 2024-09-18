Пышные и удачные оладьи: рассказываем, на чем готовить тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышные и удачные оладьи: рассказываем, на чем готовить тесто

Оладьи – идеальное блюдо для быстрого завтрака и перекуса. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют готовить тесто на кефире. 

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Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных, вкусных и удачных оладий, которые готовятся элементарно. 

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 мл
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 400 г

Способ приготовления: 

1. В кефир добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте сахар, соль, перемешайте, всыпьте муку и соду, перемешайте. 

Тесто для оладий

2. Ложкой выложите тесто на горячую сковороду с маслом. Жарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые оладьи

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