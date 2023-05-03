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Пышные и воздушные оладьи: рассказываем, что нужно добавить в тесто вместо соды
Оладьи – самое простое в приготовлении блюдо из теста, которое можно готовить с начинками и без. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с овсяных хлопьев, с яблоком и кефиром.
Совет: для того, чтобы тесто было воздушным, добавьте в основу разрыхлитель!
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 ст. л.
- мука – 1-3 ложки
- яблоко – 1 шт.
- кефир – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овсянку залейте кефиром и оставьте на 10-15 минут. ⠀
2. Добавьте соль, сахар, соду, яйцо и натертое яблоко, перемешайте, добавьте муку, если тесто будет жидким.
3. Выложите ложкой тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон до готовности.
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