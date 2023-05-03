Оладьи – самое простое в приготовлении блюдо из теста, которое можно готовить с начинками и без. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с овсяных хлопьев, с яблоком и кефиром.

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Совет: для того, чтобы тесто было воздушным, добавьте в основу разрыхлитель!

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 1 ст. л.

мука – 1-3 ложки

яблоко – 1 шт.

кефир – 1 ст. л.

соль – щепотка

разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овсянку залейте кефиром и оставьте на 10-15 минут. ⠀

2. Добавьте соль, сахар, соду, яйцо и натертое яблоко, перемешайте, добавьте муку, если тесто будет жидким.

3. Выложите ложкой тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон до готовности.

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