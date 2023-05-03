Пышные и воздушные оладьи: рассказываем, что нужно добавить в тесто вместо соды

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Домашние оладьи

Оладьи – самое простое в приготовлении блюдо из теста, которое можно готовить с начинками и без. Самое важное – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура блюда.

Как приготовить удачное тесто для оладий

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с овсяных хлопьев, с яблоком и кефиром.

Рецепт оладий
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Совет: для того, чтобы тесто было воздушным, добавьте в основу разрыхлитель!

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 1 ст. л.
  • мука – 1-3 ложки
  • яблоко – 1 шт.
  • кефир – 1 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овсянку залейте кефиром и оставьте на 10-15 минут. ⠀

Тесто для оладий

2. Добавьте соль, сахар, соду, яйцо и натертое яблоко, перемешайте, добавьте муку, если тесто будет жидким.

Яблоки для теста

3. Выложите ложкой тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон до готовности.

Готовые оладьи

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