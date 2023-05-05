Кабачковые оладьи – это идеальное низкокалорийное блюдо для легкого завтрака, перекуса и даже ужина. Подавать их можно со сметаной, кремом-сыром или любым другим соусом. Главное – приготовить удачное тесто и для того, чтобы оладьи были пышными, следует добавить всего один простой ингредиент.

Фудблогер Светлана Левицкая (lanas_diet) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных кабачковых оладий, в тесто для которых обязательно советует добавить сметану, йогурт или кефир.

Ингредиенты:

кабачок – 250 г

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яйца – 1 шт

мука – 50 г

соль, перец

кефир\сметана\йогурт – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачок нужно натереть на мелкой терке, переложить массу на сито или марлю и оставить в таком виде на 20-30 минут, чтобы стекла лишняя влага.

2. Когда пройдет отведенное время, добавить в кабачковую массу остальные ингредиенты и замесить тесто.

3. Получившееся тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить оладьи на слабом огне с обеих сторон.

По словам кулинара, подавать готовые оладьи из кабачка особенно вкусно с кремовой лососевой пастой.

Ингредиенты:

красная слабосоленая рыба

крем-сыр

Примерные пропорции: 50 г рыбы\100 г сыра.

Дополнительно:

сок лимона

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Рыбу измельчить и смешать с крем-сыром. Перемешать.

2. Сбрызнуть лимонным соком. Перемешать.

3. Подавать оладьи с пастой, посыпав и зеленью.

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