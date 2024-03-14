Пышные, как облако: из какого теста приготовить идеальные вареники на пару
Если вы любите действительно пышные и нежные вареники – следующая технология для вас. Тесто отлично подходит, потому что в его составе есть именно дрожжи, а не кефир. А отварить нужно на пару.
Идея приготовления рыхлых вареников на паре опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Для начинки используйте кисломолочный сыр.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл
- дрожжи – 10 г
- соль – 0,5 ч.л.
- яйцо – 1 шт
- масло – 1 ст.л.
- мука – 450 г
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 250 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 20 г
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Молоко соединить с сахаром, растительным маслом, добавить дрожжи.
2. Добавить соль, перемешать.
3. Поэтапно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто.
4. Дать ему отдохнуть 10 минут.
5. Сделайте начинку, соедините все ингредиенты.
6. Раскатать тесто равномерно, вырезать кружочки, заполнить начинкой, защепить края.
7. Кастрюлю с марлей поставить на огонь.
8. Когда вода закипит – выложить вареники, накрыть глубокой лоханкой (готовить 5 минут).
9. Смазать горячие вареники сливочным маслом и подавать со сметаной.
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