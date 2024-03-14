Если вы любите действительно пышные и нежные вареники – следующая технология для вас. Тесто отлично подходит, потому что в его составе есть именно дрожжи, а не кефир. А отварить нужно на пару.

Идея приготовления рыхлых вареников на паре опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Для начинки используйте кисломолочный сыр.

Ингредиенты для теста:

молоко – 250 мл

дрожжи – 10 г

соль – 0,5 ч.л.

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яйцо – 1 шт

масло – 1 ст.л.

мука – 450 г

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 250 г

яйцо – 1 шт

сахар – 20 г

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Молоко соединить с сахаром, растительным маслом, добавить дрожжи.

2. Добавить соль, перемешать.

3. Поэтапно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто.

4. Дать ему отдохнуть 10 минут.

5. Сделайте начинку, соедините все ингредиенты.

6. Раскатать тесто равномерно, вырезать кружочки, заполнить начинкой, защепить края.

7. Кастрюлю с марлей поставить на огонь.

8. Когда вода закипит – выложить вареники, накрыть глубокой лоханкой (готовить 5 минут).

9. Смазать горячие вареники сливочным маслом и подавать со сметаной.

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