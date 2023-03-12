Пышные кексы к чаю: рецепт теста без молока, сметаны, масла, яиц и сахара
Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.
Фудблогер Ирена (irena_sportpro) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных кексов без яиц, молока, сметаны, масла и сахара.
Ингредиенты на 6 шт:
- овсяная мука – 100 г
- овсяные хлопья – 100 г
- апельсин – 2 шт (220 г сока)
- цедра –1 ст. л.
- финики –120 г
- сухофрукты – 50 г
- разрыхлитель – 5 г
- кокосовое или оливковое масло – 2 ст. л.
- мед – 2 ст. л. или сахарозаменитель
Для поливки:
- черный шоколад 100 г
- кокосовое\обычное масло 1 ст. л.
- какао-пудра
Способ приготовления:
1. Смешать овсяную муку и овсянку, добавить разрыхлитель и соль.
2. Натереть до массы цедру, а из апельсинов выжать сок.
3. Отдельно взбить сухофрукты с растительным маслом, добавить к общей массе и полить медом. Перемешать все до однородности, при необходимости можно добавить немного воды.
4. Получившуюся массу выложить в форму для кексов. Выпекать при температуре 180-200 градусов 45 минут.
5. Для поливки следует смешать все ингредиенты и растопить на водяной бане.
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