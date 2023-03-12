Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.

Фудблогер Ирена (irena_sportpro) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных кексов без яиц, молока, сметаны, масла и сахара.

Ингредиенты на 6 шт:

овсяная мука – 100 г

овсяные хлопья – 100 г

апельсин – 2 шт (220 г сока)

Видео дня

цедра –1 ст. л.

финики –120 г

сухофрукты – 50 г

разрыхлитель – 5 г

кокосовое или оливковое масло – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л. или сахарозаменитель

Для поливки:

черный шоколад 100 г

кокосовое\обычное масло 1 ст. л.

какао-пудра

Способ приготовления:

1. Смешать овсяную муку и овсянку, добавить разрыхлитель и соль.

2. Натереть до массы цедру, а из апельсинов выжать сок.

3. Отдельно взбить сухофрукты с растительным маслом, добавить к общей массе и полить медом. Перемешать все до однородности, при необходимости можно добавить немного воды.

4. Получившуюся массу выложить в форму для кексов. Выпекать при температуре 180-200 градусов 45 минут.

5. Для поливки следует смешать все ингредиенты и растопить на водяной бане.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: