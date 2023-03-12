Пышные кексы к чаю: рецепт теста без молока, сметаны, масла, яиц и сахара

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Пышные кексы к чаю: рецепт теста без молока, сметаны, масла, яиц и сахара

Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.

Фудблогер Ирена (irena_sportpro) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных кексов без яиц, молока, сметаны, масла и сахара.

Рецепт кексов без яиц, молока, масла и сахара

Ингредиенты на 6 шт:

  • овсяная мука – 100 г
  • овсяные хлопья – 100 г
  • апельсин – 2 шт (220 г сока)
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  • цедра –1 ст. л.
  • финики –120 г
  • сухофрукты – 50 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • кокосовое или оливковое масло – 2 ст. л.
  • мед – 2 ст. л. или сахарозаменитель

Для поливки:

  • черный шоколад 100 г
  • кокосовое\обычное масло 1 ст. л.
  • какао-пудра

Способ приготовления:

1. Смешать овсяную муку и овсянку, добавить разрыхлитель и соль.

Тесто на кексы

2. Натереть до массы цедру, а из апельсинов выжать сок.

3. Отдельно взбить сухофрукты с растительным маслом, добавить к общей массе и полить медом. Перемешать все до однородности, при необходимости можно добавить немного воды.

Домашние полезные кексы без сахара

4. Получившуюся массу выложить в форму для кексов. Выпекать при температуре 180-200 градусов 45 минут.

Кексы без молока, сметаны и яиц

5. Для поливки следует смешать все ингредиенты и растопить на водяной бане.

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