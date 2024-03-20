Пасха уже совсем скоро, поэтому нужно заблаговременно запастись удачным рецептом праздничной выпечки. Вместо классической паски в белой глазури великолепной идеей будет сделать эффектные крафины оригинальной спиральной формы.

Идея приготовления пышных крафинов вместо классической паски опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. После выпечки изделия нужно будет просто посыпать сверху пудрой.

Для опары смешать следующие ингредиенты:

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теплое кипяченое молоко – 160 мл.

сахар – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

прессованные дрожжи – 20 г

Способ приготовления:

1. Все перемешать.

2. Подождите, пока поднимется шапка.

В другой посуде смешать:

яйца – 4 шт

сахар – 100 г

апельсин – 1 шт. (тедра)

апельсиновый сок – 60 г

растопленное сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Перемешать, чтобы сахар разошелся.

2. В сосуду, в которой будет вымешиваться тесто, просеять 700 г муки.

3. Добавить яичную смесь и опару, в которой уже поднялась шапка.

4. Замешать тесто. Оставить, чтобы поднялось вдвое.

5. Тесто разделить на 5 частей.

6. Каждую раскатать, смазать сливочным маслом комнатной температуры.

7. Посыпать изюмом, цукатами, клюквой. Также можно орешками, свернуть крафин.

8. Поставить в форму. Подождите часа 2, пока подрастет втрое.

9. Выпекать крафины при температуре 170 градусов 30 минут. Затем убавить на 150 градусов и запекать еще 15 минут. Ориентироваться на духовку.

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