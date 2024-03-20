Пышные крафины с изюмом вместо традиционной паски: как приготовить эффектную выпечку на праздник
Пасха уже совсем скоро, поэтому нужно заблаговременно запастись удачным рецептом праздничной выпечки. Вместо классической паски в белой глазури великолепной идеей будет сделать эффектные крафины оригинальной спиральной формы.
Идея приготовления пышных крафинов вместо классической паски опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. После выпечки изделия нужно будет просто посыпать сверху пудрой.
Для опары смешать следующие ингредиенты:
- теплое кипяченое молоко – 160 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- прессованные дрожжи – 20 г
Способ приготовления:
1. Все перемешать.
2. Подождите, пока поднимется шапка.
В другой посуде смешать:
- яйца – 4 шт
- сахар – 100 г
- апельсин – 1 шт. (тедра)
- апельсиновый сок – 60 г
- растопленное сливочное масло – 80 г
Способ приготовления:
1. Перемешать, чтобы сахар разошелся.
2. В сосуду, в которой будет вымешиваться тесто, просеять 700 г муки.
3. Добавить яичную смесь и опару, в которой уже поднялась шапка.
4. Замешать тесто. Оставить, чтобы поднялось вдвое.
5. Тесто разделить на 5 частей.
6. Каждую раскатать, смазать сливочным маслом комнатной температуры.
7. Посыпать изюмом, цукатами, клюквой. Также можно орешками, свернуть крафин.
8. Поставить в форму. Подождите часа 2, пока подрастет втрое.
9. Выпекать крафины при температуре 170 градусов 30 минут. Затем убавить на 150 градусов и запекать еще 15 минут. Ориентироваться на духовку.
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