Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

Оладьи – это один из самых любимых вариантов завтрака, которые готовили нам мамы в детстве. Они подаются со сметаной, любимым вареньем, сиропом, или просто поливаются растопленным сливочным маслом.

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Но, если спросить у мамы точный рецепт приготовления, скорее всего, вы услышите ответ, что все готовится "на глаз". Именно поэтому многие рецепты со временем теряются и уходят в небытие. Фудблогеру Елене Кудрявцевой удалось сохранить за записать тот самый "мамин" рецепт оладий, которым она поделилась в Instagram. Они всегда получаются пышные и вкуснейшие.

Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 40 гр
  • Соль – щепотка
  • Кефир – 300 мл
  • Мука – 280 гр
  • Сода – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.В глубокой емкости смешиваем все ингредиенты. Порядок добавления тот же, что указан в списке ингредиентов. Важно, чтобы кефир был комнатной температуры. После добавления каждого последующего ингредиента массу следует тщательно перемешивать.

Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

2. Набираем тесто ложкой и выкладываем на сковороду с растительным маслом.

Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

3. Обжариваем с обеих сторон до золотистости, но учитываем, что тесто достаточно тугое и должно пропечься внутри.

Пышные мамины оладьи: точный пошаговый рецепт со всеми пропорциями

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