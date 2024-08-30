Прекрасной идеей для семейного чаепития будет сделать пышные медовые кексы. Чтобы тесто было нежным и воздушным, сделать его нужно на сметане. Выпекаются изделия очень быстро.

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Идея приготовления рыхлых медовых кексов к чаю опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Тесто получается в меру сладким.

Ингредиенты:

сливочное масло – 80 г

сахар – 50 г

мед – 150 г

желтки – 2 шт/

сметана – 125 г

мука – 200 г

корица – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и медом.

2. Добавить желтки и сметану.

3. Все сбить.

4. Смешать сухие ингредиенты: муку, корицу, соду.

5. Высыпать смесь до жидких ингредиентов и взбить, затем перемешать до однородности.

6. Распределить тесто по формам.

7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.

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