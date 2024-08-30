Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане
Прекрасной идеей для семейного чаепития будет сделать пышные медовые кексы. Чтобы тесто было нежным и воздушным, сделать его нужно на сметане. Выпекаются изделия очень быстро.
Идея приготовления рыхлых медовых кексов к чаю опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Тесто получается в меру сладким.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 80 г
- сахар – 50 г
- мед – 150 г
- желтки – 2 шт/
- сметана – 125 г
- мука – 200 г
- корица – 1 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и медом.
2. Добавить желтки и сметану.
3. Все сбить.
4. Смешать сухие ингредиенты: муку, корицу, соду.
5. Высыпать смесь до жидких ингредиентов и взбить, затем перемешать до однородности.
6. Распределить тесто по формам.
7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.
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