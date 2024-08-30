Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
24
Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

Прекрасной идеей для семейного чаепития будет сделать пышные медовые кексы. Чтобы тесто было нежным и воздушным, сделать его нужно на сметане. Выпекаются изделия очень быстро.

Видео дня

Идея приготовления рыхлых медовых кексов к чаю опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Тесто получается в меру сладким.

Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 80 г
  • сахар – 50 г
  • мед – 150 г
  • желтки – 2 шт/
  • сметана – 125 г
  • мука – 200 г
  • корица – 1 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и медом.

2. Добавить желтки и сметану.

Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

3. Все сбить.

4. Смешать сухие ингредиенты: муку, корицу, соду.

Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

5. Высыпать смесь до жидких ингредиентов и взбить, затем перемешать до однородности.

Пышные медовые кексы к чаю: тесто готовится на сметане

6. Распределить тесто по формам.

7. Поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекать 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты