Пышные оладьи, которые не падают: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние оладьи

Если вы хотите приготовить вкусные, пышные и легкие оладьи, делайте тесто на теплом кефире, а муку обязательно нужно просеять.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и очень удачных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл (подогреваем, но не кипятим)
  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 2 ст.л.(можно меньше, так получаются сладкие)
  • сода – 1/2 ч.л.
  • соль – щепотка
  • мука – 200 г
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйцо, сахар и соль. Подогрейте кефир и постепенно добавляйте к яичной массе.

2. В муку добавляем соду. Муку постепенно вводим в тесто и размешиваем до однородности.

3. Жарьте оладьи на растительном масле под крышкой до готовности.

Подавайте с джемом , сгущенным молоком!

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