Если вы хотите приготовить вкусные, пышные и легкие оладьи, делайте тесто на теплом кефире, а муку обязательно нужно просеять.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и очень удачных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл (подогреваем, но не кипятим)

яйцо – 1 шт

сахар – 2 ст.л.(можно меньше, так получаются сладкие)

сода – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

мука – 200 г

масло растительное

Способ приготовления:

1. Взбейте венчиком яйцо, сахар и соль. Подогрейте кефир и постепенно добавляйте к яичной массе.

2. В муку добавляем соду. Муку постепенно вводим в тесто и размешиваем до однородности.

3. Жарьте оладьи на растительном масле под крышкой до готовности.

Подавайте с джемом , сгущенным молоком!

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