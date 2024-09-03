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Пышные оладьи, которые не падают: рецепт идеального теста
Если вы хотите приготовить вкусные, пышные и легкие оладьи, делайте тесто на теплом кефире, а муку обязательно нужно просеять.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и очень удачных оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл (подогреваем, но не кипятим)
- яйцо – 1 шт
- сахар – 2 ст.л.(можно меньше, так получаются сладкие)
- сода – 1/2 ч.л.
- соль – щепотка
- мука – 200 г
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Взбейте венчиком яйцо, сахар и соль. Подогрейте кефир и постепенно добавляйте к яичной массе.
2. В муку добавляем соду. Муку постепенно вводим в тесто и размешиваем до однородности.
3. Жарьте оладьи на растительном масле под крышкой до готовности.
Подавайте с джемом , сгущенным молоком!
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