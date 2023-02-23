Пышные оладьи с яблоками: тесто готовится без яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышные оладьи с яблоками: тесто готовится без яиц

Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они сочные и в меру жирные. А для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.

Фудблогер Кристина с ником food_1333 на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных яблочных оладий на кефире, что важно – тесто готовится без яиц.

Рецепт яблочных оладий на кефире без яиц

Ингредиенты:

  • кефир – 500 г
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – 300 г
  • яблоки – 300 г + корица
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  • соль
  • сахар

Способ приготовления:

1. Смешать теплый кефир, сахар, щепотку соли и соду. Перемешать.

Тесто на кефире для оладий

2. Порезать яблоки и смешать с корицей. Добавить в общую массу.

3. Добавить муку. Перемешать до однородности.

Оладьи с яблоками без яиц

4. Обжарить оладьи под крышкой на слабом огне.

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