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Пышные оладьи с яблоками: тесто готовится без яиц
Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они сочные и в меру жирные. А для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.
Фудблогер Кристина с ником food_1333 на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных яблочных оладий на кефире, что важно – тесто готовится без яиц.
Ингредиенты:
- кефир – 500 г
- сода – 1 ч. л.
- мука – 300 г
- яблоки – 300 г + корица
- соль
- сахар
Способ приготовления:
1. Смешать теплый кефир, сахар, щепотку соли и соду. Перемешать.
2. Порезать яблоки и смешать с корицей. Добавить в общую массу.
3. Добавить муку. Перемешать до однородности.
4. Обжарить оладьи под крышкой на слабом огне.
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