Оладьи из яблок – это отличный вариант вкусного десерта и перекуса. Они сочные и в меру жирные. А для того чтобы они были пышными, тесто следует приготовить на кефире, а для особого аромата добавить совсем немного корицы.

Фудблогер Кристина с ником food_1333 на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышных яблочных оладий на кефире, что важно – тесто готовится без яиц.

Ингредиенты:

кефир – 500 г

сода – 1 ч. л.

мука – 300 г

яблоки – 300 г + корица

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соль

сахар

Способ приготовления:

1. Смешать теплый кефир, сахар, щепотку соли и соду. Перемешать.

2. Порезать яблоки и смешать с корицей. Добавить в общую массу.

3. Добавить муку. Перемешать до однородности.

4. Обжарить оладьи под крышкой на слабом огне.

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