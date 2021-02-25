Как приготовить пышные оладьи: подробный рецепт и 6 лайфхаков

Как приготовить оладьи, чтобы они получились не тонкими мини-блинчиками, а аппетитными пухляшами? Редакция FoodOboz знает ответ на этот вопрос.

В приготовлении пышных оладушек нет ничего сложного, главное – соблюдать несколько правил.

Мука . Чтобы у вас получились пухлые оладушки, обязательно просеивайте муку. Эта нехитрая манипуляция насыщает муку кислородом, что в свою очередь делает тесто более воздушным и пышным.

Тесто . Тесто для оладий должно быть достаточно густым, но при этом тягучим, по консистенции похожим на сметану. Тут главное найти золотую середину с мукой: если добавить ее слишком мало, тесто растечется на сковороде, если переборщить с мукой – будет тугим и клейковатым.

Сахар . Большое количество сахара неизменно приводит к тому, что тесто падает и оладьи растекаются на сковороде. Если хотите пухляшиков, делайте тесто пресноватым, а сладость добавляйте уже после готовки, поливая оладушки медом, сиропом или вареньем.

Температура . Все продукты, которые используются в рецепте, должны быть комнатной температуры. Просто достаньте их минут за 40 до начала готовки.

Время. После того, как приготовите тесто, дайте ему отдохнуть: оставьте минут на 15-20 в комнатной температуре.

Сковородка. Для приготовления оладушек сковородку нужно очень хорошо разогреть. Затем нужно смазать раскаленную поверхность маслом и сразу начинать выкладывать ложкой тесто.

Подавать оладушки можно с любыми сезонными ягодами и фруктами. Источник: 1ZOOM 1ZOOM

А теперь, собственно, рецепт. Для приготовления пышных оладушек нам понадобится:

кефир – 250 мл

яйцо – 1 шт.

мука – 200 г

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

сода – 1/4 ч. л.

растительное масло – для жарки

Напоминаем, все продукты должны быть комнатной температуры.

Муку просеять. В миске взбить яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир, размешать. Всыпать соду. Частями добавлять просеянную муку, постоянно вымешивая. После этого оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут. Жарить на раскаленной и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

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