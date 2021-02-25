Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Как приготовить пышные оладьи: подробный рецепт и 6 лайфхаков

305
Читать материал на украинском

Как приготовить оладьи, чтобы они получились не тонкими мини-блинчиками, а аппетитными пухляшами? Редакция FoodOboz знает ответ на этот вопрос.

В приготовлении пышных оладушек нет ничего сложного, главное – соблюдать несколько правил.

  • Мука. Чтобы у вас получились пухлые оладушки, обязательно просеивайте муку. Эта нехитрая манипуляция насыщает муку кислородом, что в свою очередь делает тесто более воздушным и пышным.

  • Тесто. Тесто для оладий должно быть достаточно густым, но при этом тягучим, по консистенции похожим на сметану. Тут главное найти золотую середину с мукой: если добавить ее слишком мало, тесто растечется на сковороде, если переборщить с мукой – будет тугим и клейковатым.

  • Сахар. Большое количество сахара неизменно приводит к тому, что тесто падает и оладьи растекаются на сковороде. Если хотите пухляшиков, делайте тесто пресноватым, а сладость добавляйте уже после готовки, поливая оладушки медом, сиропом или вареньем.

  • Температура. Все продукты, которые используются в рецепте, должны быть комнатной температуры. Просто достаньте их минут за 40 до начала готовки.

  • Время. После того, как приготовите тесто, дайте ему отдохнуть: оставьте минут на 15-20 в комнатной температуре.

  • Сковородка. Для приготовления оладушек сковородку нужно очень хорошо разогреть. Затем нужно смазать раскаленную поверхность маслом и сразу начинать выкладывать ложкой тесто.

Подавать оладушки можно с любыми сезонными ягодами и фруктами.

Подавать оладушки можно с любыми сезонными ягодами и фруктами. Источник: 1ZOOM

1ZOOM

А теперь, собственно, рецепт. Для приготовления пышных оладушек нам понадобится:

  • кефир – 250 мл

  • яйцо – 1 шт.

  • мука – 200 г

  • сахар – 1 ст. л.

  • соль – щепотка

  • сода – 1/4 ч. л.

  • растительное масло – для жарки

Напоминаем, все продукты должны быть комнатной температуры.

  1. Муку просеять.

  2. В миске взбить яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир, размешать. Всыпать соду.

  3. Частями добавлять просеянную муку, постоянно вымешивая. После этого оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут.

  4. Жарить на раскаленной и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт завтрак за 10 минут
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz