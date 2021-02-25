Как приготовить пышные оладьи: подробный рецепт и 6 лайфхаков

Как приготовить оладьи, чтобы они получились не тонкими мини-блинчиками, а аппетитными пухляшами? Редакция FoodOboz знает ответ на этот вопрос.
В приготовлении пышных оладушек нет ничего сложного, главное – соблюдать несколько правил.
Мука. Чтобы у вас получились пухлые оладушки, обязательно просеивайте муку. Эта нехитрая манипуляция насыщает муку кислородом, что в свою очередь делает тесто более воздушным и пышным.
Тесто. Тесто для оладий должно быть достаточно густым, но при этом тягучим, по консистенции похожим на сметану. Тут главное найти золотую середину с мукой: если добавить ее слишком мало, тесто растечется на сковороде, если переборщить с мукой – будет тугим и клейковатым.
Сахар. Большое количество сахара неизменно приводит к тому, что тесто падает и оладьи растекаются на сковороде. Если хотите пухляшиков, делайте тесто пресноватым, а сладость добавляйте уже после готовки, поливая оладушки медом, сиропом или вареньем.
Температура. Все продукты, которые используются в рецепте, должны быть комнатной температуры. Просто достаньте их минут за 40 до начала готовки.
Время. После того, как приготовите тесто, дайте ему отдохнуть: оставьте минут на 15-20 в комнатной температуре.
Сковородка. Для приготовления оладушек сковородку нужно очень хорошо разогреть. Затем нужно смазать раскаленную поверхность маслом и сразу начинать выкладывать ложкой тесто.
Подавать оладушки можно с любыми сезонными ягодами и фруктами. Источник: 1ZOOM
1ZOOM
А теперь, собственно, рецепт. Для приготовления пышных оладушек нам понадобится:
кефир – 250 мл
яйцо – 1 шт.
мука – 200 г
сахар – 1 ст. л.
соль – щепотка
сода – 1/4 ч. л.
растительное масло – для жарки
Напоминаем, все продукты должны быть комнатной температуры.
Муку просеять.
В миске взбить яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир, размешать. Всыпать соду.
Частями добавлять просеянную муку, постоянно вымешивая. После этого оставить тесто отдохнуть на 15-20 минут.
Жарить на раскаленной и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
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