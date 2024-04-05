В последнее время на Пасху очень модно готовить именно крафины. Тесто для такой выпечки – это нечто среднее между круасанами и мафинами. Получается очень вкусно и эстетично, если добавить много цукатов и сухофруктов.

Идея приготовления пышных пасхальных крафинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сверху нужно просто посыпать пудрой – делать белую помадку не нужно.

Ингредиенты для опары:

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теплое молоко – 200 мл.

мука – 60 г

живые дрожжи – 50 г

куркума, ваниль, цедра апельсина – 1/2 ч.л.

Ингредиенты для теста:

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

сливочное масло – 110 г

мука (ориентируйтесь на свою муку, но больше добавлять не следует, чтобы тесто не было убито) – 600-650 г

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

цукаты, изюм, клюква по вкусу

Способ приготовления:

1. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, муку, цедру апельсинки, ваниль и куркуму.

2. Перемешать венчиком до однородности.

3. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

4. Тем временем в глубокую миску вбить яйца.

5. Добавить сахар и взбивать миксером в светлую массу (10-15 минут). Добавить растопленное сливочное масло, опару и снова все тщательно перемешать.

6. В несколько этапов добавить просеянную муку и перемешать сначала венчиком, затем замешивать на поверхности руками.

7. Руки смазать растительным маслом, так тесто будет меньше липнуть к руам и лучше вымешиваться. Сначала оно будет очень липнуть в руки, распадаться, но наберитесь терпения и со временем оно станет очень эластичным. Вымешивать руками нужно 15 минут, также можно это делать планетарным миксером.

8. Готовое тесто переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить в теплом месте на 1-2 часа. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков.

9. Разделить тесто на 3 части в зависимости от размера ваших форм для выпечки и каждую раскатать в прямоугольник.

10. Смазать сливочным маслом и посыпать сухофруктами.

11. Свернуть тесто в рулетик и сформовать крафины.

12. Переложить в формочки, накрыть полотенцем и оставить еще час подниматься.

13. Выпекать крафины в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут в режиме верх-низ.

14. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и выпекайте дальше.

15. Готовые крафины вынуть из духовки и охладить.

16. При желании украсить, посыпать сахарной пудрой.

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