Пышные крафины вместо обычных пасочек: как приготовить эффектную выпечку на праздник
В последнее время на Пасху очень модно готовить именно крафины. Тесто для такой выпечки – это нечто среднее между круасанами и мафинами. Получается очень вкусно и эстетично, если добавить много цукатов и сухофруктов.
Идея приготовления пышных пасхальных крафинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сверху нужно просто посыпать пудрой – делать белую помадку не нужно.
Ингредиенты для опары:
- теплое молоко – 200 мл.
- мука – 60 г
- живые дрожжи – 50 г
- куркума, ваниль, цедра апельсина – 1/2 ч.л.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 110 г
- мука (ориентируйтесь на свою муку, но больше добавлять не следует, чтобы тесто не было убито) – 600-650 г
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- цукаты, изюм, клюква по вкусу
Способ приготовления:
1. Для опары соединить теплое молоко, дрожжи, муку, цедру апельсинки, ваниль и куркуму.
2. Перемешать венчиком до однородности.
3. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
4. Тем временем в глубокую миску вбить яйца.
5. Добавить сахар и взбивать миксером в светлую массу (10-15 минут). Добавить растопленное сливочное масло, опару и снова все тщательно перемешать.
6. В несколько этапов добавить просеянную муку и перемешать сначала венчиком, затем замешивать на поверхности руками.
7. Руки смазать растительным маслом, так тесто будет меньше липнуть к руам и лучше вымешиваться. Сначала оно будет очень липнуть в руки, распадаться, но наберитесь терпения и со временем оно станет очень эластичным. Вымешивать руками нужно 15 минут, также можно это делать планетарным миксером.
8. Готовое тесто переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить в теплом месте на 1-2 часа. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков.
9. Разделить тесто на 3 части в зависимости от размера ваших форм для выпечки и каждую раскатать в прямоугольник.
10. Смазать сливочным маслом и посыпать сухофруктами.
11. Свернуть тесто в рулетик и сформовать крафины.
12. Переложить в формочки, накрыть полотенцем и оставить еще час подниматься.
13. Выпекать крафины в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут в режиме верх-низ.
14. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и выпекайте дальше.
15. Готовые крафины вынуть из духовки и охладить.
16. При желании украсить, посыпать сахарной пудрой.
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