Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки
Пышные пончики – это блюдо, любимое с далекого детства. Если приготовить его правильно, то пончики получатся очень нежными и воздушными. А добавив к ним вкусную начинку, можно получить подлинное гастрономическое удовольствие.
Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить пончики так, чтобы они получились пышными. Она также рассказала рецепт идеальной начинки к ним с использованием сгущенки.
Ингредиенты для опары
- Теплое молоко – 200 мл
- Сахар – 1 ч.л.
- Дрожжи живые – 30 гр
- Мука – 50 гр
Ингредиенты для теста
- Мука – 400 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 40 гр
- Сливочное масло мягкое – 50 гр
- Опара
Ингредиенты для крема
- Молоко – 500 мл
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 60 гр
- Мука – 3 ст.л.
- Сгущенка – 100 гр
- Сливочное масло – 50 гр
Способ приготовления
1. Для опары смешать все ингредиенты и поставить в теплое место на 10 минут.
2. К общему количеству муки добавить опару, яйцо, сахар и мягкое сливочное масло. Замесить однородное тесто. Сначала лопаткой, а затем руками.
3. Выложить тесто в глубокую тарелку и оставить в теплом месте на 1 час.
4. Готовим крем. Смешать яйца, сахар, муку и 100 мл молока.
5. В сотейнике подогреть 400 мл молока. Влить яичную смесь и постоянно помешивая, на медленном огне заварить крем до густого состояния.
6. Крем перелить в тарелку и накрыть пленкой в контакт. Оставить охлаждаться.
7. К крему добавить сливочное масло и перемешать миксером. Влить сгущенку и снова перемешать.
8. Когда тесто подошло, обходим и формируем шарики по 60 г каждый.
9. Выложить на кусочки пергамента и слегка прижать руками. Накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут.
10. Жарим пончики во фритюре, на медленном огне, с обеих сторон до золотистости.
11. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца и обваливаем в смеси сахара и корицы.
12. Теплые пончики начиняем кремом и украшаем клубникой.
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