Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

Пышные пончики – это блюдо, любимое с далекого детства. Если приготовить его правильно, то пончики получатся очень нежными и воздушными. А добавив к ним вкусную начинку, можно получить подлинное гастрономическое удовольствие.

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Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить пончики так, чтобы они получились пышными. Она также рассказала рецепт идеальной начинки к ним с использованием сгущенки.

Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

Ингредиенты для опары

  • Теплое молоко – 200 мл
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Дрожжи живые – 30 гр
  • Мука – 50 гр

Ингредиенты для теста

  • Мука – 400 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 40 гр
  • Сливочное масло мягкое – 50 гр
  • Опара

Ингредиенты для крема

  • Молоко – 500 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 60 гр
  • Мука – 3 ст.л.
  • Сгущенка – 100 гр
  • Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Для опары смешать все ингредиенты и поставить в теплое место на 10 минут.

2. К общему количеству муки добавить опару, яйцо, сахар и мягкое сливочное масло. Замесить однородное тесто. Сначала лопаткой, а затем руками.

Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

3. Выложить тесто в глубокую тарелку и оставить в теплом месте на 1 час.

4. Готовим крем. Смешать яйца, сахар, муку и 100 мл молока.

Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

5. В сотейнике подогреть 400 мл молока. Влить яичную смесь и постоянно помешивая, на медленном огне заварить крем до густого состояния.

6. Крем перелить в тарелку и накрыть пленкой в контакт. Оставить охлаждаться.

7. К крему добавить сливочное масло и перемешать миксером. Влить сгущенку и снова перемешать.

8. Когда тесто подошло, обходим и формируем шарики по 60 г каждый.

9. Выложить на кусочки пергамента и слегка прижать руками. Накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут.

10. Жарим пончики во фритюре, на медленном огне, с обеих сторон до золотистости.

Пышные пончики с начинкой: как приготовить идеальный крем из сгущенки

11. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца и обваливаем в смеси сахара и корицы.

12. Теплые пончики начиняем кремом и украшаем клубникой.

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