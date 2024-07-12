Пышные пончики – это блюдо, любимое с далекого детства. Если приготовить его правильно, то пончики получатся очень нежными и воздушными. А добавив к ним вкусную начинку, можно получить подлинное гастрономическое удовольствие.

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Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить пончики так, чтобы они получились пышными. Она также рассказала рецепт идеальной начинки к ним с использованием сгущенки.

Ингредиенты для опары

Теплое молоко – 200 мл

Сахар – 1 ч.л.

Дрожжи живые – 30 гр

Мука – 50 гр

Ингредиенты для теста

Мука – 400 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 40 гр

Сливочное масло мягкое – 50 гр

Опара

Ингредиенты для крема

Молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт

Сахар – 60 гр

Мука – 3 ст.л.

Сгущенка – 100 гр

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Для опары смешать все ингредиенты и поставить в теплое место на 10 минут.

2. К общему количеству муки добавить опару, яйцо, сахар и мягкое сливочное масло. Замесить однородное тесто. Сначала лопаткой, а затем руками.

3. Выложить тесто в глубокую тарелку и оставить в теплом месте на 1 час.

4. Готовим крем. Смешать яйца, сахар, муку и 100 мл молока.

5. В сотейнике подогреть 400 мл молока. Влить яичную смесь и постоянно помешивая, на медленном огне заварить крем до густого состояния.

6. Крем перелить в тарелку и накрыть пленкой в контакт. Оставить охлаждаться.

7. К крему добавить сливочное масло и перемешать миксером. Влить сгущенку и снова перемешать.

8. Когда тесто подошло, обходим и формируем шарики по 60 г каждый.

9. Выложить на кусочки пергамента и слегка прижать руками. Накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут.

10. Жарим пончики во фритюре, на медленном огне, с обеих сторон до золотистости.

11. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца и обваливаем в смеси сахара и корицы.

12. Теплые пончики начиняем кремом и украшаем клубникой.

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