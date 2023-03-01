Пышные творожные булочки: рецепт самого удачного дрожжевого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт булочек

Домашняя выпечка – одно из лучших и безопасных угощений к чаю, кофе. Из сдобного теста можно готовить пироги, булочки, ватрушки, рогалики, пончики. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, начиная от сладких: творог, ягоды, орехи, изюм, корица и фрукты. Для соленых можно использовать капусту, мясо, рыбу, овощи, грибы, бобовые, твердый сыр. 

Булочки с ягодами

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных булочек с творожной начинкой, которые будут идеальным угощением к чаю. 

Рецепт пышных булочек
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Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 500 г
  • сахар – 80 г
  • кефир – 250 мл
  • яйца – 2 шт. +1 яйцо для смазки
  • дрожжи не сухие – 18 г
  • масло растительное – 50 мл

Творожная начинка:

  • творог – 400 г
  • сахар – 80 г
  • яйца – 1 шт.
  • ванилин
  • клюква, изюм по желанию

Способ приготовления:

1. Опара: к теплому кефиру добавьте 1 ст. л. сахара, дрожжи и хорошо перемешайте. Добавьте 2-3 ст. л. муки, перемешайте. Накройте и оставьте на 15-20 минут в теплом месте до образования пышной шапки. Когда опара хорошо подойдет, добавьте яйца, сахар и перемешайте. 

Опара для теста

2. Далее порционно добавьте просеянную муку и вымешайте тесто. В конце в несколько этапов добавьте масло и хорошо вымешайте тесто.

Как правильно приготовить пышное тесто

3. Из теста сформируйте шарики, переложите в миску, накройте полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Приготовление теста для булочек 

4. После хорошо перемешайте тесто снова и сформируйте шарики, переложите на противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Удачное дрожжевое тесто

5. Для начинки: к творогу добавьте сахар, яйца, ванилин, перемешайте, далее всыпьте изюм, клюкву и снова перемешайте. 

Творожная начинка

6. С помощью смоченного в масле стаканчика сделайте серединки в каждой булочке и выложите 1-1,5 ст. л. начинки. Смажьте булочки желтком и выпекайте 25-30 мину при 180 С. 

Пышные творожные булочки

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