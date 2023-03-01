Пышные творожные булочки: рецепт самого удачного дрожжевого теста
Домашняя выпечка – одно из лучших и безопасных угощений к чаю, кофе. Из сдобного теста можно готовить пироги, булочки, ватрушки, рогалики, пончики. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, начиная от сладких: творог, ягоды, орехи, изюм, корица и фрукты. Для соленых можно использовать капусту, мясо, рыбу, овощи, грибы, бобовые, твердый сыр.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных булочек с творожной начинкой, которые будут идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 500 г
- сахар – 80 г
- кефир – 250 мл
- яйца – 2 шт. +1 яйцо для смазки
- дрожжи не сухие – 18 г
- масло растительное – 50 мл
Творожная начинка:
- творог – 400 г
- сахар – 80 г
- яйца – 1 шт.
- ванилин
- клюква, изюм по желанию
Способ приготовления:
1. Опара: к теплому кефиру добавьте 1 ст. л. сахара, дрожжи и хорошо перемешайте. Добавьте 2-3 ст. л. муки, перемешайте. Накройте и оставьте на 15-20 минут в теплом месте до образования пышной шапки. Когда опара хорошо подойдет, добавьте яйца, сахар и перемешайте.
2. Далее порционно добавьте просеянную муку и вымешайте тесто. В конце в несколько этапов добавьте масло и хорошо вымешайте тесто.
3. Из теста сформируйте шарики, переложите в миску, накройте полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.
4. После хорошо перемешайте тесто снова и сформируйте шарики, переложите на противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
5. Для начинки: к творогу добавьте сахар, яйца, ванилин, перемешайте, далее всыпьте изюм, клюкву и снова перемешайте.
6. С помощью смоченного в масле стаканчика сделайте серединки в каждой булочке и выложите 1-1,5 ст. л. начинки. Смажьте булочки желтком и выпекайте 25-30 мину при 180 С.
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