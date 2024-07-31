Паровые вареники очень часто получаются не такими пышными и легкими, как хотелось бы. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и мягких паровых вареников с творогом!

Ингредиенты:

250 мл. теплого молока

1 ст.л. сахара

щепотка соли

1 ст.л. масла

20 г. "живых" дрожжей

400 г. муки

Начинка:

200 г сыра 5-9%

0,5-1 ст.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавляем сахар, соль, масло и перемешиваем. Далее добавляем дрожжи, хорошо перемешиваем до растворения дрожжей и в два этапа добавляем муку. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем вымешиваем руками на присыпанной мукой поверхности. При необходимости добавляем немного муки, но не более 1-2 ст.л. Тесто накрываем тарелкой или полотенцем и оставляем на 10 минут.

2. Тем временем в кастрюлю набираем воду до половинки и завязываем марлю. Ставим на огонь и доводим до кипения.

3. Для начинки: в сыр добавляем ванильный сахар и хорошо перемешиваем вилкой. Если не будете посыпать готовые вареники сахаром, то добавьте в начинку сахар по вкусу.

4. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм и с помощью стакана вырезаем круги. В каждый выложите начинку, защепите края.

5. Выложите вареники на марлю и готовьте на пару 5 минут, обязательно накрыв крышкой. Пока вареники готовятся – крышку не открывайте!

Готовые вареники переложите в миску с растопленным сливочным маслом и посыпаем сахаром или добавьте ягоды!

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