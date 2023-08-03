Пышные вареники с вишней на заварном тесте: рецепт от кулинара
Домашние вареники можно готовить из разного теста и с разными начинками. Одним из самых удачных является именно заварное тесто, с которым вареники получаются очень пышными, мягкими, а тесто при это будет тонким.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом пышных вареников с вишнями, которые готовятся из двух видов муки.
Ингредиенты:
- мука высшего сорта – 500 г
- мука Semola – 500 г
- кипяток – 600 мл
- соль – 12 г
- растительное масло – 50 мл
- вишни для начинки
- сахар
Способ приготовления:
1. Смешайте обе муки, влейте в нее кипяток и масло. Тесто должно получиться эластичным, но не очень мягким.
2. После добавьте соль, снова вымешайте, замотайте пищевой пленкой и положите в холодильник до полного остывания.
3. Из вишен удалите косточки, посыпьте сахаром, выложите на доску и подморозьте в морозилке.
4. Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружочки, выложите вишни и сформируйте вареники. Варите в кипящей воде, пока они не всплывут.
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