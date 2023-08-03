Домашние вареники можно готовить из разного теста и с разными начинками. Одним из самых удачных является именно заварное тесто, с которым вареники получаются очень пышными, мягкими, а тесто при это будет тонким.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом пышных вареников с вишнями, которые готовятся из двух видов муки.

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Ингредиенты:

мука высшего сорта – 500 г

мука Semola – 500 г

кипяток – 600 мл

соль – 12 г

растительное масло – 50 мл

вишни для начинки

сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте обе муки, влейте в нее кипяток и масло. Тесто должно получиться эластичным, но не очень мягким.

2. После добавьте соль, снова вымешайте, замотайте пищевой пленкой и положите в холодильник до полного остывания.

3. Из вишен удалите косточки, посыпьте сахаром, выложите на доску и подморозьте в морозилке.

4. Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружочки, выложите вишни и сформируйте вареники. Варите в кипящей воде, пока они не всплывут.

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