Пышные вареники с вишней на заварном тесте: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Вареники с вишней

Домашние вареники можно готовить из разного теста и с разными начинками. Одним из самых удачных является именно заварное тесто, с которым вареники получаются очень пышными, мягкими, а тесто при это будет тонким.

Домашние вареники

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом пышных вареников с вишнями, которые готовятся из двух видов муки.

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • мука высшего сорта – 500 г
  • мука Semola – 500 г
  • кипяток – 600 мл
  • соль – 12 г
  • растительное масло – 50 мл
  • вишни для начинки
  • сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте обе муки, влейте в нее кипяток и масло. Тесто должно получиться эластичным, но не очень мягким.

Тесто для вареников

2. После добавьте соль, снова вымешайте, замотайте пищевой пленкой и положите в холодильник до полного остывания.

3. Из вишен удалите косточки, посыпьте сахаром, выложите на доску и подморозьте в морозилке.

Замороженные вишни с сахаром

4. Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружочки, выложите вишни и сформируйте вареники. Варите в кипящей воде, пока они не всплывут.

Готовые вареники

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