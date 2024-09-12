Домашние оладьи можно готовить на кефире, молоке, а также сметане. Для того, чтобы они были пышными, добавьте в основу соду, разрыхлитель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся с яблоком.

Ингредиенты:

230 мл. кефира

1/2 ч.л. соды

1 яйцо

2 ст.л. сахара

200 г. муки

1 ч.л. корицы

1 яблоко

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и отставьте.

2. Яйцо взбейте с сахаром до густой пены и перелейте в кефир, перемешайте.

3. Яблоко нарежьте на небольшие кусочки и переложите в тесто, присыпьте корицей и хорошо перемешайте.

4. На разогретую сковороду добавьте сливочное масло и выложите одну столовую ложку теста, жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Следите, чтобы не подгорели и не были сырые!

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