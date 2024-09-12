Пышные яблочные оладьи: как приготовить идеальное тесто
Домашние оладьи можно готовить на кефире, молоке, а также сметане. Для того, чтобы они были пышными, добавьте в основу соду, разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся с яблоком.
Ингредиенты:
- 230 мл. кефира
- 1/2 ч.л. соды
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- 200 г. муки
- 1 ч.л. корицы
- 1 яблоко
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и отставьте.
2. Яйцо взбейте с сахаром до густой пены и перелейте в кефир, перемешайте.
3. Яблоко нарежьте на небольшие кусочки и переложите в тесто, присыпьте корицей и хорошо перемешайте.
4. На разогретую сковороду добавьте сливочное масло и выложите одну столовую ложку теста, жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Следите, чтобы не подгорели и не были сырые!
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