Пышные яблочные оладьи: как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Пышные яблочные оладьи: как приготовить идеальное тесто

Домашние оладьи можно готовить на кефире, молоке, а также сметане. Для того, чтобы они были пышными, добавьте в основу соду, разрыхлитель.

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Вкусные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся с яблоком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 230 мл. кефира
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • 200 г. муки
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 яблоко

Способ приготовления: 

1. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и отставьте. 

Кефир для теста

2. Яйцо взбейте с сахаром до густой пены и перелейте в кефир, перемешайте. 

Приготовление теста

3. Яблоко нарежьте на небольшие кусочки и переложите в тесто, присыпьте корицей и хорошо перемешайте. 

Яблоко для блюда

4. На разогретую сковороду добавьте сливочное масло и выложите одну столовую ложку теста, жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Следите, чтобы не подгорели и не были сырые!

Готовые оладьи

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