Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

Оладьи – это один из самых быстрых вариантов завтрака. Их можно сделать еще и очень сытными. Для этого добавьте кисломолочный сыр, а также яблоки. Фрукты отдадут свой сок и сделают тесто очень нежным и сочным. К тому же, масса прекрасно держит форму и не распадается.

Идея приготовления яблочных оладий с сыром для завтрака опубликована на странице фитнес-тренера Галины Поляк (sergeevnagalichka) в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь обыкновенного сахара добавлять не нужно.

Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

Ингредиенты:

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  • 100 г яблока (вес указан уже после натирания)
  • 100 г творога 5%
  • 1 яйцо
  • 50 г молока
  • 50 г рисовой муки
  • 1/4 ч.л. соды или разрыхлителя

Способ приготовления:

Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

1. Яблоко натереть на мелкой терке.

2. Смешать с творогом.

Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

3. Влить молоко.

4. Добавить яйцо.

Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

5. Засыпать муку и разрыхлитель/соду.

6. Хорошо все перемешать.

Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут

7. Готовить на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон.

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