Пышные яблочные оладьи с сыром, которые не распадаются: идея завтрака за 10 минут
Оладьи – это один из самых быстрых вариантов завтрака. Их можно сделать еще и очень сытными. Для этого добавьте кисломолочный сыр, а также яблоки. Фрукты отдадут свой сок и сделают тесто очень нежным и сочным. К тому же, масса прекрасно держит форму и не распадается.
Идея приготовления яблочных оладий с сыром для завтрака опубликована на странице фитнес-тренера Галины Поляк (sergeevnagalichka) в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь обыкновенного сахара добавлять не нужно.
Ингредиенты:
- 100 г яблока (вес указан уже после натирания)
- 100 г творога 5%
- 1 яйцо
- 50 г молока
- 50 г рисовой муки
- 1/4 ч.л. соды или разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яблоко натереть на мелкой терке.
2. Смешать с творогом.
3. Влить молоко.
4. Добавить яйцо.
5. Засыпать муку и разрыхлитель/соду.
6. Хорошо все перемешать.
7. Готовить на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон.
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