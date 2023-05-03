Оладьи – это один из самых быстрых вариантов завтрака. Их можно сделать еще и очень сытными. Для этого добавьте кисломолочный сыр, а также яблоки. Фрукты отдадут свой сок и сделают тесто очень нежным и сочным. К тому же, масса прекрасно держит форму и не распадается.

Идея приготовления яблочных оладий с сыром для завтрака опубликована на странице фитнес-тренера Галины Поляк (sergeevnagalichka) в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь обыкновенного сахара добавлять не нужно.

Ингредиенты:

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100 г яблока (вес указан уже после натирания)

100 г творога 5%

1 яйцо

50 г молока

50 г рисовой муки

1/4 ч.л. соды или разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яблоко натереть на мелкой терке.

2. Смешать с творогом.

3. Влить молоко.

4. Добавить яйцо.

5. Засыпать муку и разрыхлитель/соду.

6. Хорошо все перемешать.

7. Готовить на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон.

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