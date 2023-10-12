Пышные яблочные оладьи за 15 минут: на чем приготовить тесто
Оладьи – это блюдо для завтрака, на перекус и в качестве десерта. В то же время готовить их можно из классического теста, а также дополнять разными начинками, например, яблоками или бананом.
Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- молоко – 325 мл
- яблоки – 2 шт
- мука – 260-280 г
- сахар – 3 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- корица – 1/3 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить яйца с сахаром до состояния светлой пышной пены.
2. К полученной массе добавить соль и налить молоко, перемешать.
3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить к яичной смеси. Также добавить корицу и перемешать.
4. Яблоки нужно почистить и натереть на крупной терке, добавить в тесто и перемешать. Оставить его на 10 минут отдохнуть.
5. На этом этапе нужно пожарить оладьи с обеих сторон на среднем огне. Приятного аппетита!
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