Оладьи – это блюдо для завтрака, на перекус и в качестве десерта. В то же время готовить их можно из классического теста, а также дополнять разными начинками, например, яблоками или бананом.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

молоко – 325 мл

яблоки – 2 шт

мука – 260-280 г

сахар – 3 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

корица – 1/3 ч. л.

соль

Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйца с сахаром до состояния светлой пышной пены.

2. К полученной массе добавить соль и налить молоко, перемешать.

3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить к яичной смеси. Также добавить корицу и перемешать.

4. Яблоки нужно почистить и натереть на крупной терке, добавить в тесто и перемешать. Оставить его на 10 минут отдохнуть.

5. На этом этапе нужно пожарить оладьи с обеих сторон на среднем огне. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: