Пышные яблочные оладьи за 15 минут: на чем приготовить тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышные яблочные оладьи за 15 минут: на чем приготовить тесто

Оладьи – это блюдо для завтрака, на перекус и в качестве десерта. В то же время готовить их можно из классического теста, а также дополнять разными начинками, например, яблоками или бананом.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных оладий с корицей.

Яблочные оладьи с корицей на молоке

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • молоко – 325 мл
  • яблоки – 2 шт
  • мука – 260-280 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • корица – 1/3 ч. л.
  • соль
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйца с сахаром до состояния светлой пышной пены.

2. К полученной массе добавить соль и налить молоко, перемешать.

Яблочные оладьи на молоке

3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить к яичной смеси. Также добавить корицу и перемешать.

4. Яблоки нужно почистить и натереть на крупной терке, добавить в тесто и перемешать. Оставить его на 10 минут отдохнуть.

Домашние оладьи

5. На этом этапе нужно пожарить оладьи с обеих сторон на среднем огне. Приятного аппетита!

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