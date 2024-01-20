Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

Вместо разнообразных тортов можно приготовить очень простой бисквитный рулет. Тесто получается очень нежным и пышным. С ним прекрасно сочетается начинка из какао и сгущенки.

Идея приготовления пышного бисквита к чаю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Для семейного чаепития именно то, что нужно.

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

Ингредиенты :

  • яйца – 4 шт
  • соль – щепотка
  • ванилин – щепотка
  • сахар – 150 граммов (75 в белки и 75 в желтки)
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  • вода – 4 ст.л.
  • мука – 100 г

Ингредиенты для начинки и пропитки:

  • апельсиновый сок – 50 мл
  • сгущенка – 5 ст.л.
  • какао – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

1. Белки отделите от желтков.

2. Белки взбейте со щепоткой соли до пышной пены, добавьте 75 г сахара и взбейте до твердых пиков.

3. После этого немного взбейте тем же миксером желтки, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до побеления массы.

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

4. Засыпьте муку, ванилин в желтки, перемешайте.

5. Аккуратно добавьте белки и перемешайте до однородности.

6. Форму застелите пергаментом и равномерно распределите тесто.

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

7. Выпекайте при температуре 200 градусов минут 10-12 (готовность проверяйте).

8. Достаньте из духовки бисквит и подождите, пока немного остынет.

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

9. В сгущенку добавьте какао и перемешайте (можете выбрать и другую начинку).

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

10. Рулет переверните на чистую бумагу для выпечки, пропитайте соком.

11. Подождите несколько минут и распределите равномерно начинку.

Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов

12. Сверните в рулет, украсьте по вкусу.

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