Вместо разнообразных тортов можно приготовить очень простой бисквитный рулет. Тесто получается очень нежным и пышным. С ним прекрасно сочетается начинка из какао и сгущенки.

Идея приготовления пышного бисквита к чаю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Для семейного чаепития именно то, что нужно.

Ингредиенты :

яйца – 4 шт

соль – щепотка

ванилин – щепотка

сахар – 150 граммов (75 в белки и 75 в желтки)

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вода – 4 ст.л.

мука – 100 г

Ингредиенты для начинки и пропитки:

апельсиновый сок – 50 мл

сгущенка – 5 ст.л.

какао – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Белки отделите от желтков.

2. Белки взбейте со щепоткой соли до пышной пены, добавьте 75 г сахара и взбейте до твердых пиков.

3. После этого немного взбейте тем же миксером желтки, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до побеления массы.

4. Засыпьте муку, ванилин в желтки, перемешайте.

5. Аккуратно добавьте белки и перемешайте до однородности.

6. Форму застелите пергаментом и равномерно распределите тесто.

7. Выпекайте при температуре 200 градусов минут 10-12 (готовность проверяйте).

8. Достаньте из духовки бисквит и подождите, пока немного остынет.

9. В сгущенку добавьте какао и перемешайте (можете выбрать и другую начинку).

10. Рулет переверните на чистую бумагу для выпечки, пропитайте соком.

11. Подождите несколько минут и распределите равномерно начинку.

12. Сверните в рулет, украсьте по вкусу.

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