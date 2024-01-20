Пышный бисквитный рулет к чаю: проще любых тортов
Вместо разнообразных тортов можно приготовить очень простой бисквитный рулет. Тесто получается очень нежным и пышным. С ним прекрасно сочетается начинка из какао и сгущенки.
Идея приготовления пышного бисквита к чаю опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Для семейного чаепития именно то, что нужно.
Ингредиенты :
- яйца – 4 шт
- соль – щепотка
- ванилин – щепотка
- сахар – 150 граммов (75 в белки и 75 в желтки)
- вода – 4 ст.л.
- мука – 100 г
Ингредиенты для начинки и пропитки:
- апельсиновый сок – 50 мл
- сгущенка – 5 ст.л.
- какао – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Белки отделите от желтков.
2. Белки взбейте со щепоткой соли до пышной пены, добавьте 75 г сахара и взбейте до твердых пиков.
3. После этого немного взбейте тем же миксером желтки, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до побеления массы.
4. Засыпьте муку, ванилин в желтки, перемешайте.
5. Аккуратно добавьте белки и перемешайте до однородности.
6. Форму застелите пергаментом и равномерно распределите тесто.
7. Выпекайте при температуре 200 градусов минут 10-12 (готовность проверяйте).
8. Достаньте из духовки бисквит и подождите, пока немного остынет.
9. В сгущенку добавьте какао и перемешайте (можете выбрать и другую начинку).
10. Рулет переверните на чистую бумагу для выпечки, пропитайте соком.
11. Подождите несколько минут и распределите равномерно начинку.
12. Сверните в рулет, украсьте по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: