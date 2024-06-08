В летний период классическое бисквитное тесто можно совмещать с разнообразными сезонными ягодами. Например, клубникой. Нужно просто сделать корж, завернуть в него начинку, и элементарный десерт к чаю готов.

Идея приготовления клубничного бисквитного рулета опубликована на странице фудблогера mariiam_foodblog в Instgaram. Не забудьте про разрыхлитель.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт (комнатной температуры)

сахар – 5 ст.л.

мука – 5 ст.л.

вода – 5 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Желтки взбить с 2 столовыми ложками сахара + мука с разрыхлителем + вода + уксус.

2. В отдельной миске взбить белки с тремя ложками сахара до пиков, чтобы можно было перевернуть миску.

3. К белкам добавить массу с желтками и осторожно перемешать.

4. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

5. Закрутить в рулет.

6. Оставить на 10 минут.

7. Как остынет – намазать кремом.

8. Добавить любимые ягоды и поставить в холодильник на час.

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