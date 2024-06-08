Пышный бисквитный рулет с клубникой: идеальный летний десерт вместо разнообразных тортов
В летний период классическое бисквитное тесто можно совмещать с разнообразными сезонными ягодами. Например, клубникой. Нужно просто сделать корж, завернуть в него начинку, и элементарный десерт к чаю готов.
Идея приготовления клубничного бисквитного рулета опубликована на странице фудблогера mariiam_foodblog в Instgaram. Не забудьте про разрыхлитель.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт (комнатной температуры)
- сахар – 5 ст.л.
- мука – 5 ст.л.
- вода – 5 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Желтки взбить с 2 столовыми ложками сахара + мука с разрыхлителем + вода + уксус.
2. В отдельной миске взбить белки с тремя ложками сахара до пиков, чтобы можно было перевернуть миску.
3. К белкам добавить массу с желтками и осторожно перемешать.
4. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.
5. Закрутить в рулет.
6. Оставить на 10 минут.
7. Как остынет – намазать кремом.
8. Добавить любимые ягоды и поставить в холодильник на час.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: