Такой кекс получится даже у начинающих кондитеров. Все потому, что в составе нет дрожжей, только кефир. Оно получается пышным и ароматным и не требует длительного вымешивания.

Идея приготовления пышного кекса с изюмом на кефире опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

сливочное масло (растопленное) – 100 г

кефир – 150 г

разрыхлитель – 1 ч л

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ванильный сахар

щепотка соли

мука – 250 г

изюм – 200 г

кукурузный крахмал – 1,5 ст л

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца, щепотку соли и сахар.

2. Добавляем сливочное масло (взбиваем), кефир, ванильный сахар (продолжаем взбивать).

3. Просеиваем муку с разрыхлителем, на малых оборотах миксером перемешиваем до однородности.

4. Изюм заливаем кипятком, даем постоять несколько минут, выкладываем на бумажное полотенце, просушиваем. Пересыпаем крахмалом и добавляем в тесто. Перемешиваем.

5. Выкладываем тесто в форму (можно в силиконовую, можно в другую, застеленную пергаментом).

6. Выпекаем кекс 35-40 минут при температуре 180 градусов.

7. Даем немного остыть, вынимаем из формы и при желании посыпаем сахарной пудрой.

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