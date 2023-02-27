Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире
Такой кекс получится даже у начинающих кондитеров. Все потому, что в составе нет дрожжей, только кефир. Оно получается пышным и ароматным и не требует длительного вымешивания.
Идея приготовления пышного кекса с изюмом на кефире опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 г
- сливочное масло (растопленное) – 100 г
- кефир – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч л
- ванильный сахар
- щепотка соли
- мука – 250 г
- изюм – 200 г
- кукурузный крахмал – 1,5 ст л
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца, щепотку соли и сахар.
2. Добавляем сливочное масло (взбиваем), кефир, ванильный сахар (продолжаем взбивать).
3. Просеиваем муку с разрыхлителем, на малых оборотах миксером перемешиваем до однородности.
4. Изюм заливаем кипятком, даем постоять несколько минут, выкладываем на бумажное полотенце, просушиваем. Пересыпаем крахмалом и добавляем в тесто. Перемешиваем.
5. Выкладываем тесто в форму (можно в силиконовую, можно в другую, застеленную пергаментом).
6. Выпекаем кекс 35-40 минут при температуре 180 градусов.
7. Даем немного остыть, вынимаем из формы и при желании посыпаем сахарной пудрой.
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