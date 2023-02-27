Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

Такой кекс получится даже у начинающих кондитеров. Все потому, что в составе нет дрожжей, только кефир. Оно получается пышным и ароматным и не требует длительного вымешивания.

Идея приготовления пышного кекса с изюмом на кефире опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло (растопленное) – 100 г
  • кефир – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч л
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  • ванильный сахар
  • щепотка соли
  • мука – 250 г
  • изюм – 200 г
  • кукурузный крахмал – 1,5 ст л

Способ приготовления:

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

1. Взбиваем яйца, щепотку соли и сахар.

2. Добавляем сливочное масло (взбиваем), кефир, ванильный сахар (продолжаем взбивать).

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

3. Просеиваем муку с разрыхлителем, на малых оборотах миксером перемешиваем до однородности.

4. Изюм заливаем кипятком, даем постоять несколько минут, выкладываем на бумажное полотенце, просушиваем. Пересыпаем крахмалом и добавляем в тесто. Перемешиваем.

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

5. Выкладываем тесто в форму (можно в силиконовую, можно в другую, застеленную пергаментом).

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

6. Выпекаем кекс 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

7. Даем немного остыть, вынимаем из формы и при желании посыпаем сахарной пудрой.

Пышный и нежный кекс с изюмом: готовится на кефире

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