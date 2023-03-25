Манник – это вкусный домашний пирог, в основе которого – манная крупа. Готовят выпечку преимущественно на кефире и с разными начинками: яблоком, вишнями, бананом, творогом, сухофруктами и даже тыквой.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом манника с творогом и курагой, который получается очень нежный и в меру влажный.

Ингредиенты:

сахар – 100 г

яйца – 3 шт

курага – 100 г

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манка – 200 г

разрыхлитель – 5 г

сметана – 100 г

творог 5-9 % – 350 г

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с сахаром, перемешать венчиком до однородности.

2. Добавить щепотку соли, сметану и творог. Взбить блендером до однородности.

3. Порезать курагу и добавить в массу вместе с разрыхлителем и манкой. Перемешать и оставить на 30 минут.

4. Готовую массу выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

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