Пышный и влажный манник с творогом: готовится без муки и кефира
Манник – это вкусный домашний пирог, в основе которого – манная крупа. Готовят выпечку преимущественно на кефире и с разными начинками: яблоком, вишнями, бананом, творогом, сухофруктами и даже тыквой.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом манника с творогом и курагой, который получается очень нежный и в меру влажный.
Ингредиенты:
- сахар – 100 г
- яйца – 3 шт
- курага – 100 г
- манка – 200 г
- разрыхлитель – 5 г
- сметана – 100 г
- творог 5-9 % – 350 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с сахаром, перемешать венчиком до однородности.
2. Добавить щепотку соли, сметану и творог. Взбить блендером до однородности.
3. Порезать курагу и добавить в массу вместе с разрыхлителем и манкой. Перемешать и оставить на 30 минут.
4. Готовую массу выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
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