Пышный и влажный шоколадный кекс: самая простая постная выпечка
Недавно начался Пасхальный пост. Поэтому, для многих актуальным является вопрос, какие постные блюда, в том числе и выпечку можно приготовить. Одним из вариантов станет шоколадный кекс.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного кекса на воде, который можно есть в пост.
Ингредиенты:
- вода теплая – 300 мл
- мед – 100 г
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- масло – 120 мл
- какао-порошок – 30 г
- разрыхлитель для теста – 10 г
- мука – 300 г
Способ приготовления:
1. В воду добавить мед и сахар. Перемешать до растворения.
2. Добавить ванильный сахар и растительное масло. Перемешать.
3. В два этапа добавить муку, разрыхлитель и какао. Перемешать до однородности.
4. Полученное шоколадное тесто выложить в форму, застеленную пергаментом, сверху посыпать шоколадом, по желанию можно добавить сухофрукты или замороженные фрукты.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
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