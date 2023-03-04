Пышный и влажный шоколадный кекс: самая простая постная выпечка

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышный и влажный шоколадный кекс: самая простая постная выпечка

Недавно начался Пасхальный пост. Поэтому, для многих актуальным является вопрос, какие постные блюда, в том числе и выпечку можно приготовить. Одним из вариантов станет шоколадный кекс.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного кекса на воде, который можно есть в пост.

Рецепт постного шоколадного кекса на воде

Ингредиенты:

  • вода теплая – 300 мл
  • мед – 100 г
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
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  • масло – 120 мл
  • какао-порошок – 30 г
  • разрыхлитель для теста – 10 г
  • мука – 300 г

Способ приготовления:

1. В воду добавить мед и сахар. Перемешать до растворения.

2. Добавить ванильный сахар и растительное масло. Перемешать.

Шоколадное тесто на воде на кекс

3. В два этапа добавить муку, разрыхлитель и какао. Перемешать до однородности.

4. Полученное шоколадное тесто выложить в форму, застеленную пергаментом, сверху посыпать шоколадом, по желанию можно добавить сухофрукты или замороженные фрукты.

Как приготовить шоколадный кекс

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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