Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, яичницы, омлета, а также майонеза, соусов. Еще яйца добавляют практически во всю выпечку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного омлета, который готовится в духовке.

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Ингредиенты:

Яйца – 6 шт

Молоко – 300 мл

Соль – 1/2 ч л

Масло сливочное (для смазывания формы)

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, влейте молоко и перемешайте.

2. Смажьте форму маслом, вылейте яично-молочную смесь.

3. Поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.

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