Пышный и воздушный омлет в духовке из 2 ингредиентов для перекуса: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышный омлет

Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, яичницы, омлета, а также майонеза, соусов. Еще яйца добавляют практически во всю выпечку. 

Куриные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного омлета, который готовится в духовке. 

Пышный омлет
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Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт
  • Молоко – 300 мл
  • Соль – 1/2 ч л
  • Масло сливочное (для смазывания формы)

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью, влейте молоко и перемешайте.

Яично-молочная смесь для омлета

2. Смажьте форму маслом, вылейте яично-молочную смесь.

Приготовление омлета

3. Поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.

Готовый омлет

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