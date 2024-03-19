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Пышный и воздушный омлет в духовке из 2 ингредиентов для перекуса: делимся секретами приготовления
Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления салатов, закусок, яичницы, омлета, а также майонеза, соусов. Еще яйца добавляют практически во всю выпечку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного омлета, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт
- Молоко – 300 мл
- Соль – 1/2 ч л
- Масло сливочное (для смазывания формы)
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, влейте молоко и перемешайте.
2. Смажьте форму маслом, вылейте яично-молочную смесь.
3. Поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.
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