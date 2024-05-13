Пышный кокосовый бисквит: сколько яиц нужно для основы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
60
Бисквитный торт

Бисквит можно готовить готовить как классический, так и шоколадный, на сгущенном молоке и сливочном масле. Чтобы он был пышным и высоким, нужно соблюдать точные пропорции. 

Домашний бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного, высокого и вкусного бисквита, для приготовления которого нужно всего 4-5 яиц. 

Как правильно готовить бисквит
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Ингредиенты:

  • 4-5 яиц комнатной температуры (240 г)
  • 160 г сахара
  • 80 г муки
  • 60 г миндальной муки
  • 30 г кокосовой стружки
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л.рыхлителя

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца комнатной температуры со щепоткой соли. Когда появляются пузырьки – по чуть-чуть добавляем сахар.

Яйца для основы

2. В отдельной миске просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем венчиком.

Приготовление теста

3. В готовую яичную массу вводите муку и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

Сколько выпекать бисквит

4. Переложите тесто в форму и выпекайте 30 минут, на 25 минуте можно открывать духовку и проверять шпажкой готовый ли бисквит.

Готовый бисквит

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