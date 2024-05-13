Домашний бисквит

Бисквит можно готовить готовить как классический, так и шоколадный, на сгущенном молоке и сливочном масле. Чтобы он был пышным и высоким, нужно соблюдать точные пропорции.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного, высокого и вкусного бисквита, для приготовления которого нужно всего 4-5 яиц.

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Ингредиенты:

4-5 яиц комнатной температуры (240 г)

160 г сахара

80 г муки

60 г миндальной муки

30 г кокосовой стружки

30 г кукурузного крахмала

1 ч. л.рыхлителя

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца комнатной температуры со щепоткой соли. Когда появляются пузырьки – по чуть-чуть добавляем сахар.

2. В отдельной миске просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем венчиком.

3. В готовую яичную массу вводите муку и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

4. Переложите тесто в форму и выпекайте 30 минут, на 25 минуте можно открывать духовку и проверять шпажкой готовый ли бисквит.

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