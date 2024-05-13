Домашний бисквит

Пышный кокосовый бисквит: сколько яиц нужно для основы
Бисквит можно готовить готовить как классический, так и шоколадный, на сгущенном молоке и сливочном масле. Чтобы он был пышным и высоким, нужно соблюдать точные пропорции.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного, высокого и вкусного бисквита, для приготовления которого нужно всего 4-5 яиц.
Ингредиенты:
- 4-5 яиц комнатной температуры (240 г)
- 160 г сахара
- 80 г муки
- 60 г миндальной муки
- 30 г кокосовой стружки
- 30 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л.рыхлителя
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца комнатной температуры со щепоткой соли. Когда появляются пузырьки – по чуть-чуть добавляем сахар.
2. В отдельной миске просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем венчиком.
3. В готовую яичную массу вводите муку и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.
4. Переложите тесто в форму и выпекайте 30 минут, на 25 минуте можно открывать духовку и проверять шпажкой готовый ли бисквит.
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