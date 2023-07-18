Пышный манник с абрикосами и без муки: рецепт элементарной домашней выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пышный пирог с абрикосами

Манка – не только бюджетная круп для приготовления молочной каши, а еще она может быть основой для приготовления теста для вкусных пирогов. Стоит отметить, что она может альтернативой муке при приготовлении выпечки и даже блинов. 

Домашний манник с абрикосами

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного манника с абрикосами, который будет очень пышным и не буде пригорать.  

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 175 г
  • ванильный сахар – 1 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сливочное масло – 80 г
  • абрикосы – 6-8 шт. 

Способ приготовления:

1. Манку залейте кефиром, перемешайте и отставьте на 10-15 минут.

Манка с кефиром

2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте с помощью блендера до пышной массы. 

Яйца с сахаром

3. Добавьте в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Приготовление основы для десерта

4. Абрикосы разделите пополам, удалите косточку и нарежьте полосками. 

Абрикосы для пирога

5. Массу перелейте в форму для запекания, сверху выложите кусочки абрикос и выпекайте пирог 35-50 минут при 170С.

Готовый десерт с абрикосами

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