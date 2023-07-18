Манка – не только бюджетная круп для приготовления молочной каши, а еще она может быть основой для приготовления теста для вкусных пирогов. Стоит отметить, что она может альтернативой муке при приготовлении выпечки и даже блинов.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного манника с абрикосами, который будет очень пышным и не буде пригорать.

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Ингредиенты:

кефир – 250 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 175 г

ванильный сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

сливочное масло – 80 г

абрикосы – 6-8 шт.

Способ приготовления:

1. Манку залейте кефиром, перемешайте и отставьте на 10-15 минут.

2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте с помощью блендера до пышной массы.

3. Добавьте в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

4. Абрикосы разделите пополам, удалите косточку и нарежьте полосками.

5. Массу перелейте в форму для запекания, сверху выложите кусочки абрикос и выпекайте пирог 35-50 минут при 170С.

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