Пышный манник с абрикосами и без муки: рецепт элементарной домашней выпечки к чаю
Манка – не только бюджетная круп для приготовления молочной каши, а еще она может быть основой для приготовления теста для вкусных пирогов. Стоит отметить, что она может альтернативой муке при приготовлении выпечки и даже блинов.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного манника с абрикосами, который будет очень пышным и не буде пригорать.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- яйца – 2 шт.
- сахар – 175 г
- ванильный сахар – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сливочное масло – 80 г
- абрикосы – 6-8 шт.
Способ приготовления:
1. Манку залейте кефиром, перемешайте и отставьте на 10-15 минут.
2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте с помощью блендера до пышной массы.
3. Добавьте в яичную смесь растопленное сливочное масло и набухшую манку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
4. Абрикосы разделите пополам, удалите косточку и нарежьте полосками.
5. Массу перелейте в форму для запекания, сверху выложите кусочки абрикос и выпекайте пирог 35-50 минут при 170С.
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