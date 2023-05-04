Омлет – очень популярный вариант завтрака, ведь он не требует много времени. Но если такое блюдо приготовлено на сковороде – оно может быть жирным, что достаточно тяжело для желудка. Поэтому лучшим вариантом будет запечь омлет в духовке.

Идея приготовления пышного омлета в духовке на завтрак опубликована на странице нутрициолога Любови Жуковской (zhukovska_liubov) в Instagram. Выходит достаточно сытно, если добавить бекон и помидоры.

Ингредиенты:

6 яиц

100 мл молока

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10 мл растопленного сливочного масла

70 г хамона

1 маленький помидор

зелень

соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с солью.

2. Добавляем молоко и еще немного взбиваем.

3. Смазываем пергамент маслом.

4. Выливаем яичную смесь.

5. Сверху выкладываем хамон и помидор. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов.

6. Украшаем зеленью.

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