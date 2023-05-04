Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла
Омлет – очень популярный вариант завтрака, ведь он не требует много времени. Но если такое блюдо приготовлено на сковороде – оно может быть жирным, что достаточно тяжело для желудка. Поэтому лучшим вариантом будет запечь омлет в духовке.
Идея приготовления пышного омлета в духовке на завтрак опубликована на странице нутрициолога Любови Жуковской (zhukovska_liubov) в Instagram. Выходит достаточно сытно, если добавить бекон и помидоры.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 100 мл молока
- 10 мл растопленного сливочного масла
- 70 г хамона
- 1 маленький помидор
- зелень
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с солью.
2. Добавляем молоко и еще немного взбиваем.
3. Смазываем пергамент маслом.
4. Выливаем яичную смесь.
5. Сверху выкладываем хамон и помидор. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов.
6. Украшаем зеленью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: