Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

Омлет – очень популярный вариант завтрака, ведь он не требует много времени. Но если такое блюдо приготовлено на сковороде – оно может быть жирным, что достаточно тяжело для желудка. Поэтому лучшим вариантом будет запечь омлет в духовке.

Идея приготовления пышного омлета в духовке на завтрак опубликована на странице нутрициолога Любови Жуковской (zhukovska_liubov) в Instagram. Выходит достаточно сытно, если добавить бекон и помидоры.

Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 100 мл молока
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  • 10 мл растопленного сливочного масла
  • 70 г хамона
  • 1 маленький помидор
  • зелень
  • соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

1. Взбиваем яйца с солью.

2. Добавляем молоко и еще немного взбиваем.

Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

3. Смазываем пергамент маслом.

Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

4. Выливаем яичную смесь.

5. Сверху выкладываем хамон и помидор. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов.

Пышный омлет с беконом для сытного завтрака: готовится без растительного масла

6. Украшаем зеленью.

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