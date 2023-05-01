Порционный пирог не нужно разрезать на кусочки, ведь он уже состоит из них. Каждую часть такой выпечки можно разьединить руками. Внутри сочная и сытная начинка – поэтому блюдо может быть полноценным приемом пищи.

Идея приготовления пышного порционного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для начинки очень вкусно выбрать именно тунец.

Ингредиенты:

кефир – 200 г

масло – 100 г

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сухие дрожжи – 11 г (прессованные 30 г)

сахар – 1ст.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 400-450 г

Ингредиенты для начинки:

консервированный тунец в собственном соке – 3 баночки по 150-170 г

лук – 1 шт

майонез – 100-150 г

сыр моцарелла – 150 г

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру добавляем сухие дрожжи, перемешиваем до растворения. Кладем сахар, соль, масло, снова перемешиваем. Затем просеянную муку, вымешиваем тесто примерно 7 минут.

2. Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем и даем подойти в течение двух часов в теплом месте.

3. . Готовим начинку: из консервированного тунца сливаем жидкость, к нему добавляем натертый сыр, обжаренный лук, черный молотый перец, перемешиваем.

4. Тесто выкладываем на стол, формируем колбаску и делим на 8-9 одинаковых частей. Формируем шарики, накрываем пищевой пленкой, чтобы не обветривались.

5. Каждый шарик раскатываем, выкладываем начинку, защипываем и кладем в форму, застеленную пергаментом. Накрываем пирог полотенцем, даем постоять в теплом месте час.

6. Затем смазываем яйцом пирог, посыпаем кунжутом, ставим в разогретую духовку 180 градусов на 25-30 минут.

7. Горячий пирог смазываем маслом.

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