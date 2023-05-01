Пышный порционный пирог с начинкой: готовится на кефире
Порционный пирог не нужно разрезать на кусочки, ведь он уже состоит из них. Каждую часть такой выпечки можно разьединить руками. Внутри сочная и сытная начинка – поэтому блюдо может быть полноценным приемом пищи.
Идея приготовления пышного порционного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для начинки очень вкусно выбрать именно тунец.
Ингредиенты:
- кефир – 200 г
- масло – 100 г
- сухие дрожжи – 11 г (прессованные 30 г)
- сахар – 1ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- мука – 400-450 г
Ингредиенты для начинки:
- консервированный тунец в собственном соке – 3 баночки по 150-170 г
- лук – 1 шт
- майонез – 100-150 г
- сыр моцарелла – 150 г
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавляем сухие дрожжи, перемешиваем до растворения. Кладем сахар, соль, масло, снова перемешиваем. Затем просеянную муку, вымешиваем тесто примерно 7 минут.
2. Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем и даем подойти в течение двух часов в теплом месте.
3. . Готовим начинку: из консервированного тунца сливаем жидкость, к нему добавляем натертый сыр, обжаренный лук, черный молотый перец, перемешиваем.
4. Тесто выкладываем на стол, формируем колбаску и делим на 8-9 одинаковых частей. Формируем шарики, накрываем пищевой пленкой, чтобы не обветривались.
5. Каждый шарик раскатываем, выкладываем начинку, защипываем и кладем в форму, застеленную пергаментом. Накрываем пирог полотенцем, даем постоять в теплом месте час.
6. Затем смазываем яйцом пирог, посыпаем кунжутом, ставим в разогретую духовку 180 градусов на 25-30 минут.
7. Горячий пирог смазываем маслом.
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