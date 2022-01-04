Как приготовить пышный рождественский калач с маком: традиционная выпечка

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить пышный рождественский калач с маком: традиционная выпечка

Рождество – это очень семейный и светлый праздник. А добавить особую атмосферу и настроение посиделкам поможет атмосферная выпечка.

Издавна наши бабушки всегда пекли ароматный рождественский калач с маком: нереально вкусный, мягкий и пышный пирог-плетенка. Сегодня такое лакомство вряд ли можно приобрести в магазине. Хотя приготовить его дома – легко и очень просто.

Рецептом рождественского калача с маком поделилась фудблогер Жанна Решетицкая. Опубликовано в Instagram.

Рождественский калач с маком
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Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл

  • сахар – 100 г

  • ванильный сахар –

  • соль – щепотка

  • яйца – 2 шт

  • сливочное масло – 80 г

  • сухие дрожжи – 10 г

  • коньяк – 10 мл

  • мука – 880 г

Способ приготовления:

1. Смешайте все жидкие ингредиенты, добавив соль и сахар. Перемешать.

2. Добавить растопленное, но не горячее масло.

Приготовление теста

3. Отдельно смешать дрожжи с мукой.

4. Постепенно добавить мучную смесь и замесить тесто. Дать ему подняться.

Формирование калача с начинкой

5. Сформировать калач. Дать ему подняться.

6. Смазать калач желтком.

Желток для румяной корочки

7. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем – при температуре 180 градусов 20 минут.

Готовый рождественский калач с маком

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