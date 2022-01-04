Как приготовить пышный рождественский калач с маком: традиционная выпечка
Рождество – это очень семейный и светлый праздник. А добавить особую атмосферу и настроение посиделкам поможет атмосферная выпечка.
Издавна наши бабушки всегда пекли ароматный рождественский калач с маком: нереально вкусный, мягкий и пышный пирог-плетенка. Сегодня такое лакомство вряд ли можно приобрести в магазине. Хотя приготовить его дома – легко и очень просто.
Рецептом рождественского калача с маком поделилась фудблогер Жанна Решетицкая. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 500 мл
сахар – 100 г
ванильный сахар –
соль – щепотка
яйца – 2 шт
сливочное масло – 80 г
сухие дрожжи – 10 г
коньяк – 10 мл
мука – 880 г
Способ приготовления:
1. Смешайте все жидкие ингредиенты, добавив соль и сахар. Перемешать.
2. Добавить растопленное, но не горячее масло.
3. Отдельно смешать дрожжи с мукой.
4. Постепенно добавить мучную смесь и замесить тесто. Дать ему подняться.
5. Сформировать калач. Дать ему подняться.
6. Смазать калач желтком.
7. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем – при температуре 180 градусов 20 минут.
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