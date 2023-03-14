Пышный шоколадный бисквит, который никогда не падает: готовится элементарно
Классический шоколадный бисквит – достаточно универсальный, ведь подходит для приготовления тортов и сочетается с любым кремом. Рецепт достаточно простой и, соблюдая все пропорции, бисквит получается пышный, мягкий, в меру влажный и никогда не падает.
Фудблогер Юлия Вилич (julia_vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного бисквита на молоке, который готовится элементарно и имеет идеальную текстуру.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт (большие)
- сахар – 130 г
- молоко – 65 мл
- растительное масло – 50 мл
- мука – 100 г
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 6 г
Способ приготовления:
1. Яйца комнатной температуры слегка взбить до увеличения в объеме. Сразу добавить сахар и взбивать в течение 7 минут до пышной светлой массы, которая должна увеличиться минимум в три раза.
2. В полученную массу добавить молоко и растительное масло. Перемешать до однородности на низких оборотах миксера.
3. В два этапа добавить просеянные и смешанные между собой какао, муку и разрыхлитель. Вымешать тесто венчиком или силиконовой лопаткой по часовой стрелке до полной однородности. Тесто должно получиться максимально воздушное.
4. Готовое тесто выложить в форму (высотой не менее 10 сантиметров), застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 165 градусов 50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
5. Готовому бисквиту дать остыть в форме примерно 10 минут, после извлечения из формы, выложить на решетку и оставить до полного охлаждения.
6. После этого нужно завернуть бисквит в пищевую пленку и уложить в холодильник минимум на 5 часов.
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