Классический шоколадный бисквит – достаточно универсальный, ведь подходит для приготовления тортов и сочетается с любым кремом. Рецепт достаточно простой и, соблюдая все пропорции, бисквит получается пышный, мягкий, в меру влажный и никогда не падает.

Фудблогер Юлия Вилич (julia_vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного бисквита на молоке, который готовится элементарно и имеет идеальную текстуру.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт (большие)

сахар – 130 г

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молоко – 65 мл

растительное масло – 50 мл

мука – 100 г

какао – 20 г

разрыхлитель – 6 г

Способ приготовления:

1. Яйца комнатной температуры слегка взбить до увеличения в объеме. Сразу добавить сахар и взбивать в течение 7 минут до пышной светлой массы, которая должна увеличиться минимум в три раза.

2. В полученную массу добавить молоко и растительное масло. Перемешать до однородности на низких оборотах миксера.

3. В два этапа добавить просеянные и смешанные между собой какао, муку и разрыхлитель. Вымешать тесто венчиком или силиконовой лопаткой по часовой стрелке до полной однородности. Тесто должно получиться максимально воздушное.

4. Готовое тесто выложить в форму (высотой не менее 10 сантиметров), застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 165 градусов 50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

5. Готовому бисквиту дать остыть в форме примерно 10 минут, после извлечения из формы, выложить на решетку и оставить до полного охлаждения.

6. После этого нужно завернуть бисквит в пищевую пленку и уложить в холодильник минимум на 5 часов.

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