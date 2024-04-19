Пирог с яблоками – очень бюджетный десерт на любой случай. И готовится быстро. Особенно, если использовать следующую технологию, для которой не понадобятся дрожжи.

Идея приготовления яблочного бездрожжевого пирога опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Яблоки можно нарезать произвольно.

Ингредиенты:

яйца 4 шт.

яблоки 3 шт.

сахар 150 г

мука 200 г

разрыхлитель 1 ч.л.

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щепотка соли

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью взбить до пышной массы.

2. Добавить нарезанные яблоки.

3. Далее мука с разрыхлителем.

4. Перемешать до однородности.

5. Высыпать в форму, застеленную пергаментом.

6. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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