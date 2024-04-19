Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
108
Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

Пирог с яблоками – очень бюджетный десерт на любой случай. И готовится быстро. Особенно, если использовать следующую технологию, для которой не понадобятся дрожжи.

Идея приготовления яблочного бездрожжевого пирога опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Яблоки можно нарезать произвольно.

Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • яйца 4 шт.
  • яблоки 3 шт.
  • сахар 150 г
  • мука 200 г
  • разрыхлитель 1 ч.л.
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  • щепотка соли
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью взбить до пышной массы.

2. Добавить нарезанные яблоки.

Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

3. Далее мука с разрыхлителем.

Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

4. Перемешать до однородности.

5. Высыпать в форму, застеленную пергаментом.

Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно

6. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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