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Пышный яблочный пирог к чаю без дрожжей: готовится элементарно
Пирог с яблоками – очень бюджетный десерт на любой случай. И готовится быстро. Особенно, если использовать следующую технологию, для которой не понадобятся дрожжи.
Идея приготовления яблочного бездрожжевого пирога опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Яблоки можно нарезать произвольно.
Ингредиенты:
- яйца 4 шт.
- яблоки 3 шт.
- сахар 150 г
- мука 200 г
- разрыхлитель 1 ч.л.
- щепотка соли
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью взбить до пышной массы.
2. Добавить нарезанные яблоки.
3. Далее мука с разрыхлителем.
4. Перемешать до однородности.
5. Высыпать в форму, застеленную пергаментом.
6. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
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