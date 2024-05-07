Домашние пироги можно готовить с разной начинкой и на разном тесте. Одним из самых простых является жидкое тесто на основе кефира.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего заливного пирога с зеленым луком, вареными яйцами и специями.

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Ингредиенты:

Для теста:

4 шт. яйца (сырые)

250 мл. кефира

150 мл. масла

1 ч.л. соли

320 г. муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

4-5 шт. яйца

пучок зеленого лука

150 г. моцареллы

1-2 ст. л. сметаны

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир и масло, перемешиваем. Всыпьте муку и разрыхлитель, взбейте до однородности.

2. Для начинки: мелко нарежьте лук, яйца кубиками, творог натрите на крупной терке, добавляем сметану, солим, перчим.

3. В разъемную форму выложите пергамент, вылейте половину теста, далее выложите начинку и снова тесто.

4. Разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 170 С духовке 40 минут.

Готовый пирог лучше есть горячим!

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