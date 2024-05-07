Пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами: готовится всего 40 минут
Домашние пироги можно готовить с разной начинкой и на разном тесте. Одним из самых простых является жидкое тесто на основе кефира.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего заливного пирога с зеленым луком, вареными яйцами и специями.
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 шт. яйца (сырые)
- 250 мл. кефира
- 150 мл. масла
- 1 ч.л. соли
- 320 г. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4-5 шт. яйца
- пучок зеленого лука
- 150 г. моцареллы
- 1-2 ст. л. сметаны
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир и масло, перемешиваем. Всыпьте муку и разрыхлитель, взбейте до однородности.
2. Для начинки: мелко нарежьте лук, яйца кубиками, творог натрите на крупной терке, добавляем сметану, солим, перчим.
3. В разъемную форму выложите пергамент, вылейте половину теста, далее выложите начинку и снова тесто.
4. Разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 170 С духовке 40 минут.
Готовый пирог лучше есть горячим!
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