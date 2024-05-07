Пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами: готовится всего 40 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пирог с начинкой

Домашние пироги можно готовить с разной начинкой и на разном тесте. Одним из самых простых является жидкое тесто на основе кефира. 

Как приготовить заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего заливного пирога с зеленым луком, вареными яйцами и специями. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

Для теста:

  • 4 шт. яйца (сырые)
  • 250 мл. кефира 
  • 150 мл. масла
  • 1 ч.л. соли
  • 320 г. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4-5 шт. яйца
  • пучок зеленого лука
  • 150 г. моцареллы 
  • 1-2 ст. л. сметаны 
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйца с солью, добавьте кефир и масло, перемешиваем. Всыпьте муку и разрыхлитель, взбейте до однородности.

Тесто для пирога

2. Для начинки: мелко нарежьте лук, яйца кубиками, творог натрите на крупной терке, добавляем сметану, солим, перчим.

Начинка для блюда

3. В разъемную форму выложите пергамент, вылейте половину теста, далее выложите начинку и снова тесто.

Приготовление пирога

4. Разровняйте, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 170 С духовке 40 минут. 

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог лучше есть горячим! 

Готовый пирог

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