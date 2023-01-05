Заварной крем – это универсальный крем для многих десертов: тортов, в частности "Наполеона" и медовика, эклеров, бисквита и трубочек. В идеале он выходит очень нежным, пышным и хорошо держит форму. И добиться такого результата очень легко, соблюдая пропорции.

Рецепт идеального заварного крема на молоке был опубликован в одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

мука – 100 г

молоко – 750 мл

сахар – 100 г

сливочное масло – 150 г

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Способ приготовления:

1. К яйцам добавить муку и 50 мл молока. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

2. Долить оставшееся молоко, добавить сливочное масло и поставить на слабый огонь. Варить, постоянно помешивая, 5 минут до загустения.

3. В горячий крем добавить сахар и остальное масло, можно добавить еще ванильный сахар по желанию. Перемешать до однородности.

4. Получившуюся массу сразу взбить блендером.

5. Готовый крем накрыть пленкой в контакт и охладить до комнатной температуры.

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