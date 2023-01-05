Пышный заварной крем, который не падает: для "Наполеона", медовика и бисквита
Заварной крем – это универсальный крем для многих десертов: тортов, в частности "Наполеона" и медовика, эклеров, бисквита и трубочек. В идеале он выходит очень нежным, пышным и хорошо держит форму. И добиться такого результата очень легко, соблюдая пропорции.
Рецепт идеального заварного крема на молоке был опубликован в одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- мука – 100 г
- молоко – 750 мл
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 150 г
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить муку и 50 мл молока. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
2. Долить оставшееся молоко, добавить сливочное масло и поставить на слабый огонь. Варить, постоянно помешивая, 5 минут до загустения.
3. В горячий крем добавить сахар и остальное масло, можно добавить еще ванильный сахар по желанию. Перемешать до однородности.
4. Получившуюся массу сразу взбить блендером.
5. Готовый крем накрыть пленкой в контакт и охладить до комнатной температуры.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: