Работник пиццерии показал, как воруют куски пиццы у клиентов. Видео

Работник пиццерии показал, как украсть кусок пиццы незаметно для клиента. Даже если она будет на 20% меньше, вы вряд ли это заметите.

Лайфхаком поделился в TikTok пользователь Lonely Pepperoni. При этом он не указал, в какой именно пиццерии работает и действительно ли работники этого заведения практикуют такой обман клиентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ролик начинается с того, что на столе лежит целая готова пицца. Вооружившись большим ножом, повар делает два надреза посередине и вырезает узкий треугольник. Тогда он сдвигает две половинки, которые остались, и пицца снова становится круглой.

Вероятно, в таком виде еще можно заметить, что пицца несколько неправильной формы. Но когда повар разрезает ее на традиционные треугольные куски, заподозрить что-то уже становится трудно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о 5 причинах, почему пицца опасна для здоровья.

Также был опубликован список полезных рекомендаций для тех, кто решил сбросить вес с помощью диеты на пицце.

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