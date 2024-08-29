Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо
Значительно проще будет приготовить рагу не просто с кусочками мяса, а с фрикадельками. Изделия прекрасно сочетаются с разнообразными сезонными овощами и быстро тушатся. К тому же, очень бюджетно.
Идея приготовления рагу с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся в холодильнике.
Ингредиенты:
- фарш (свинина) – 400 г
- соль, перец, паприка – по вкусу
- картофель – 7 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- паста – 1 пачка
- вода (чтобы все покрыла)
- зелень
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, паприку и перец.
2. Все перемешать и формировать фрикадельки.
3. Выложить на сковороду, влить подсолнечное масло и поджарить с обеих сторон до золотистости.
4. Всыпать нарезанный чеснок, лук и морковь, перемешать и поджарить несколько минут.
5. Всыпать картофель, перец, добавить пасту.
6. Влить воду, добавить соль и специи по вкусу.
7. Накрыть крышкой и тушить 40 минут.
8. Посыпать зеленью.
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