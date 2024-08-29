Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

Значительно проще будет приготовить рагу не просто с кусочками мяса, а с фрикадельками. Изделия прекрасно сочетаются с разнообразными сезонными овощами и быстро тушатся. К тому же, очень бюджетно.

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Идея приготовления рагу с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся в холодильнике.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

Ингредиенты:

  • фарш (свинина) – 400 г
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • картофель – 7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • паста – 1 пачка
  • вода (чтобы все покрыла)
  • зелень

Способ приготовления:

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

1. К фаршу добавить соль, паприку и перец.

2. Все перемешать и формировать фрикадельки.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

3. Выложить на сковороду, влить подсолнечное масло и поджарить с обеих сторон до золотистости.

4. Всыпать нарезанный чеснок, лук и морковь, перемешать и поджарить несколько минут.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

5. Всыпать картофель, перец, добавить пасту.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

6. Влить воду, добавить соль и специи по вкусу.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

7. Накрыть крышкой и тушить 40 минут.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

8. Посыпать зеленью.

Рагу с фрикадельками для сытного обеда: как приготовить вкусное блюдо

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