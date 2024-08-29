Значительно проще будет приготовить рагу не просто с кусочками мяса, а с фрикадельками. Изделия прекрасно сочетаются с разнообразными сезонными овощами и быстро тушатся. К тому же, очень бюджетно.

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Идея приготовления рагу с фрикадельками опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся в холодильнике.

Ингредиенты:

фарш (свинина) – 400 г

соль, перец, паприка – по вкусу

картофель – 7 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

паста – 1 пачка

вода (чтобы все покрыла)

зелень

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, паприку и перец.

2. Все перемешать и формировать фрикадельки.

3. Выложить на сковороду, влить подсолнечное масло и поджарить с обеих сторон до золотистости.

4. Всыпать нарезанный чеснок, лук и морковь, перемешать и поджарить несколько минут.

5. Всыпать картофель, перец, добавить пасту.

6. Влить воду, добавить соль и специи по вкусу.

7. Накрыть крышкой и тушить 40 минут.

8. Посыпать зеленью.

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