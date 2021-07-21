Рапаны: как правильно выбрать и вкусно приготовить моллюсков

Рапаны – это хищные моллюски, которые очень полезны для организма, в них много легкоусвояемого белка, а также много витаминов А, РР, Е и минеральных веществ, таких как: железо, натрий, магний, кальций, фосфор, йод. Из них можно приготовить много вкусных и полезных блюд, если знать несколько хитростей.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами несколькими полезными советами по правильному выбору качественных рапанов, а также вкусным рецептом.

Как выбрать:

Покупайте только свежезамороженные рапаны, если вы видите охлажденные – не покупайте, потому что вероятность того, что они были размороженными самими же продавцами и неправильно – очень велика. К тому же – такие рапаны очень опасны, ими можно легко отравиться.

Как извлечь из раковины

Как правило рапаны продают уже без раковин. Но, если вдруг вы захотите попробовать самостоятельно очистить моллюсков от раковин – просто нужно подцепить ножом так называемую ногу рапана, которую едят. В растворе в раковине вы увидите нечто вроде крышечки, ее нужно аккуратно подцепить и ткнуть острием ножа в сам мускул, вызвав болевой шок. А потом аккуратно извлечь рапана из раковины.

Видео дня

Рецепт рапанов в сметанном соусе

Ингредиенты:

​​​​​​​мясо рапана – 500 г

жирная сметана – 3-4 ст. л.

оливковое масло – 3-4 ст. л.

перец чили – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

багет белый – 2-3 кусочка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разморозьте рапаны, разрежьте со стороны желудка, срежьте "хоботок", обязательно ножом удалите слизь и зачистите ножку от черной части, она даст сильную горечь. Тщательно помойте, просушите и нарежьте. Лук и перец чили нарежьте маленькими брусочками. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, первыми добавьте лук и перец, немного обжарьте, затем – добавьте мясо, перемешайте и жарьте около 2-3 минут. В самом конце хорошо посолите, поперчите, перемешайте и добавьте сметану.

Подавать готовое блюдо лучше всего горячим, с белым багетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и правильно засолить помидоры так, чтобы они был не водянистыми, вкусными и сочными.

Как дома приготовить вкусный, сытный суп – шурпу из баранины и овощей так, чтобы он был наваристым, вкусным и пряным.