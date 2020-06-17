Раскрыта польза пива для здоровья: результаты исследований

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nutrients, пациенты с ожирением, которые употребляют пиво в умеренных количествах, могут снизить сердечно-сосудистые факторы риска и оказать влияние на защиту кровеносных сосудов.

По словам доктора Джеммы Вилахур из Каталонского института сердечно-сосудистых наук (Барселона), умеренное потребление пива оказывает положительное действие на "плохой" холестерин, поскольку уменьшает его уровень и значительно увеличивает количество "хорошего" холестерина, сообщает saludycardiologia.com.

Пиво уменьшает уровень "плохого" холестерина

Исследование предоставляет доказательства того, что употребление безалкогольного или традиционного пива в умеренных количествах в течение исследуемого периода (8 недель) не изменило или вызвало минимальные изменения в диапазоне клинических нормальных показателей функций печени и почек.

Используемый метод

Чтобы получить вышеупомянутые результаты, участников разделили на две группы и просили пить традиционное пиво в течение 1 месяца. После этого они пили безалкогольное пиво.

Результаты были удивительными, так как люди употребляли пиво в разные периоды, и никаких нарушений артериального давления и частоты сердечных сокращений не наблюдалось. Это по сравнению с тем, что происходит, когда человек употребляет другие алкогольные напитки в избытке.

Результаты

Еще одно важное открытие заключается в том, что после эксперимента масса тела участников и риск системных воспалений не увеличились, а эндотелиальная функция сосудов тоже не изменилась. Это позволило прийти к выводу, что ежедневное, но умеренное употребление пива во время исследования не вызвало значительных изменений в работе печени или почек.

Кроме того, оно также не повлияло на массу тела, уровень глюкозы в плазме или характер артериального давления, несмотря на избыточный вес или ожирение 1-й степени (ИМТ от 30 до 35).

Рекомендуемое потребление

Исследователи отмечают, что кардиозащитные эффекты очевидны только при умеренном потреблении пива, а именно:

Женщины: не более 20 грамм алкоголя 2-3 сортов пива.

Мужчины: не более 30 грамм.

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