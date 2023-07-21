Плов – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить как с мясом, так и овощами. Для того, чтобы рис был рассыпчатым, при приготовлении очень важно – помешивать блюдо, и еще можно поставить полуготовый плов в духовку, чтобы он протушился.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом и овощами, который будет идеальным блюдом для ужин.

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Ингредиенты:

мясо – 300-400 г

рис – 300 г

морковь – 1-2 шт.

лук – 1-2 шт.

чеснок – 2 головки

соль, перец, специи к плову – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Промойте рис до чистой воды, мясо промойте, обсушите и нарежьте на небольшие куски. Лук режем полукольцами, морковь соломкой.

2. Разогрейте масло в кастрюле, обжарьте лук до золотистости. Добавьте мясо и готовьте помешивая около 10 минут, пока мясо хорошо поджарится. После добавьте морковь и еще жарьте 5 минут. Залейте кипятком на 2 см выше мяса, посолите, поперчите, добавьте приправу к плову и тушите 20 минут.

3. Добавьте рис, разровняйте (но не перемешиваем), внутрь поставьте головки чеснока, залейте водой выше на 2 см. и варите на максимальном огне без крышки до почти полного испарения жидкости. Далее убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и дайте допариться еще минут 15-20. Или накройте кастрюлю фольгой, снимите ручки и поставьте в разогретую духовку еще на 20 минут. Готовый плов перемешайте через 15-20 минут и можно есть.

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