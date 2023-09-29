Рассыпчатый рис с курицей для ужина: готовится блюдо в духовке
Рис, куриное мясо и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы рис был мягким при приготовлении в духовке, обязательно добавьте воду и накройте посуду с ним фольгой.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рассыпчатого риса с куриным мясом, овощами и специями.
Ингредиенты:
- рис – 1 ст.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 2 ст.
- куриные голени – 5-6 шт.
- специи: приправа к плову, приправа к курице – по 1 ст.л., соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Голени помойте, обсушите и натрите специями для курицы.
2. На небольшом количестве масла протушите лук и морковь. Выложить на низ формы для запекания.
3. Сверху высыпьте промытый в холодной воде рис, равномерно распределите. Воду вылейте в сковороду на которой жарились овощи и добавьте специи к плову, перемешайте и вылейте ее сверху на рис.
4. После выложите голени и запекайте под фольгой в разогретой до 190 С духовке 50 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут.
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