Рис, куриное мясо и овощи – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы рис был мягким при приготовлении в духовке, обязательно добавьте воду и накройте посуду с ним фольгой.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рассыпчатого риса с куриным мясом, овощами и специями.

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Ингредиенты:

рис – 1 ст.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 2 ст.

куриные голени – 5-6 шт.

специи: приправа к плову, приправа к курице – по 1 ст.л., соль и перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Голени помойте, обсушите и натрите специями для курицы.

2. На небольшом количестве масла протушите лук и морковь. Выложить на низ формы для запекания.

3. Сверху высыпьте промытый в холодной воде рис, равномерно распределите. Воду вылейте в сковороду на которой жарились овощи и добавьте специи к плову, перемешайте и вылейте ее сверху на рис.

4. После выложите голени и запекайте под фольгой в разогретой до 190 С духовке 50 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут.

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